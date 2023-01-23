Der Royal Woods Go-Kart Grand Prix / Köchin aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 23.01.2023: Der Royal Woods Go-Kart Grand Prix / Köchin aus Leidenschaft
22 Min. Ab 6
Lana will eine Rennauto-Mitfahrt mit ihrem Idol gewinnen und nimmt deshalb mit Lincoln an einem Seifenkistenrennen teil. // Luan bekommt Kochunterricht. Das nimmt Dad zum Anlass, seine Leidenschaft für das Kochen an seine Tochter weiterzugeben.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon