Ein zauberhafter Deal / Mitarbeiter des MonatsJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 27.06.2024: Ein zauberhafter Deal / Mitarbeiter des Monats
45 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 6
Rusty schließt einen Deal mit Morpheus ab, indem er für einen scheinbar kleinen Preis für Rusty zaubert. Lincoln erfährt, dass der beste Mitarbeiter im Restaurant seines Vaters ein Gericht benennen darf und fängt dort an zu arbeiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon