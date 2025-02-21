Das Ziegen-Tattoo / Lisa die VerkaufskanoneJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 21.02.2025: Das Ziegen-Tattoo / Lisa die Verkaufskanone
22 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 6
Das Video der Mondziegen hat 10.000 Aufrufe erreicht und um das zu feiern, wollen sie sich ein Tattoo stechen lassen. // Bei einer Spendenaktion von Lisas Wissenschaftsclub fehlt es ihr an den nötigen Verkaufskünsten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon