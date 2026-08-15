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Wohntraum nach Maß

Neuer Anstrich im Tiki-Look

sixxStaffel 2Folge 14vom 15.08.2026
Neuer Anstrich im Tiki-Look

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Wohntraum nach Maß

Folge 14: Neuer Anstrich im Tiki-Look

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Jasmine hilft Kim und John bei der Renovierung ihres Wohnzimmers, der Küche und des Gartens. Um die Küche zu vergrößern, entfernen die Handwerker die Wand mit der veralteten Palmen-Fototapete, wodurch ein großer und offener Wohnbereich entsteht. Jasmine entfernt die großen Pflanzen im Garten und baut eine kleine Veranda mit einem Durchgang zum Wohnzimmer. Die bunte Tapete und die gewünschte Tür im Tiki-Design stellen für das Paar ein besonderes Highlight dar.

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