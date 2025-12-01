WOKE - Die komplette erste Staffel
Folge 1: Staffel 2 Folge 1
12 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Hicham meidet den Point G und versucht gemeinsam mit Bastien seinen Schwarm via Grindr ausfindig zu machen. Als dieser dann Hilfe braucht, die er beim Point G bekommen könnte, wartet auf Hicham eine böse Überraschung.
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WOKE - Die komplette erste Staffel
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12