Wolffs Revier - Staffel 10, Folge 1
Folge 1: Angst

88 Min. Ab 12

Wolffs letzter Einsatz wird sein schwerster: Als zwei Maskierte einen Gefangenentransport überfallen und den Häftling Harald Seeberg befreien, ahnt Wolff noch nichts von den schicksalhaften Verwicklungen, die dieser Fall in sich birgt. Denn der brutale Überfall löst eine tödliche Lawine aus, die unaufhaltsam auf ihn und seine Familie zurast: Auf Verena, die ihr zweites Kind erwartet, auf Tom, den stolzen Vater in spe, und auf Wolffs Enkelsohn Luis ...

