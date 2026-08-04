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Workaholics

Comedy CentralStaffel 2Folge 9vom 04.08.2026
Männertrip

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Workaholics

Folge 9: Männertrip

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die Jungs planen einen Männertrip, doch dann geht Anders' Auto kaputt. Sie sind gezwungen, es in einer abgelegenen Werkstatt reparieren zu lassen. Doch dabei verletzen sie versehentlich einen Waschbären, der einem Obdachlosen gehört.

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