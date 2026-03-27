WWE Legends
Folge 4: nWo
82 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Scott Hall, Kevin Nash und Hulk Hogan schließen sich im Juli 1997 zur "New World Order" zusammen. Die Gruppe von Bösewichten verändert die Welt des Wrestlings und des Entertainments maßgeblich, da die Fans zum ersten Mal in der Geschichte des Sports, die Bösen anfeuern.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Pro Wrestling
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC