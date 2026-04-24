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WWE Rivals

Hulk Hogan vs. Rowdy Roddy Piper

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 24.04.2026
Hulk Hogan vs. Rowdy Roddy Piper

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WWE Rivals

Folge 7: Hulk Hogan vs. Rowdy Roddy Piper

43 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Beim ersten WrestleMania 1985 treffen Hulk Hogan und "Rowdy" Roddy Piper aufeinander. Während Hogan danach zum absoluten Superstar aufsteigt, fühlt sich Piper vernachlässigt. Die daraus resultierende Rivalität zwischen den beiden Sportlern erstreckt sich über zwei Jahrzehnte und sorgt für spannende Kämpfe.

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