Hulk Hogan vs. Rowdy Roddy PiperJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 7: Hulk Hogan vs. Rowdy Roddy Piper
43 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Beim ersten WrestleMania 1985 treffen Hulk Hogan und "Rowdy" Roddy Piper aufeinander. Während Hogan danach zum absoluten Superstar aufsteigt, fühlt sich Piper vernachlässigt. Die daraus resultierende Rivalität zwischen den beiden Sportlern erstreckt sich über zwei Jahrzehnte und sorgt für spannende Kämpfe.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: A&E Television Networks, LLC
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