Hulk Hogan vs. The RockJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 6: Hulk Hogan vs. The Rock
43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Als Hulk Hogan 2002 in die WWE zurückkehrte, erlebte die Wrestling-Welt einen der spektakulärsten Momente ihrer Geschichte: Im "Dream Match" bei WrestleMania 18 traf Megastar The Rock auf seinen Kindheitshelden Hogan. Das Generationenduell zwischen Hulk und dem 19 Jahre jüngeren Rock elektrisierte die Fans. Gabriel "Fluffy" Iglesias, Kofi Kingston, Natalya Neidhart, X-Pac und John Bradshaw Layfield diskutieren über diese legendäre Rivalität.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: A&E Television Networks, LLC
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