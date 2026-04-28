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Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 28.04.2026
Der beste Sommer aller Zeiten!

Der beste Sommer aller Zeiten!Jetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 28.04.2026: Der beste Sommer aller Zeiten!

22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Die Familie schmeißt für Jack eine Abschiedsparty. Doch alles, was Jack möchte, ist, seine Mama zu beeindrucken. // Das Ende des Sommers naht und die Kinder begeben sich auf ein wildes Abenteuer, um Jack pünktlich zum Flughafen zu bringen.

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