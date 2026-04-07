Folge vom 07.04.2026
Der beste Sommer aller Zeiten!Jetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 07.04.2026: Der beste Sommer aller Zeiten!
22 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Die Familie schmeißt für Jack eine Abschiedsparty. Doch alles, was Jack möchte, ist, seine Mama zu beeindrucken. // Das Ende des Sommers naht und die Kinder begeben sich auf ein wildes Abenteuer, um Jack pünktlich zum Flughafen zu bringen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon