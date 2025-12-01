Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 01.12.2025
22 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Die Familie steckt in einem Stau fest, in dem sich jede Höflichkeit in Luft auflöst. // Jack und Lily versuchen, einen legendären Fisch zu fangen, obwohl die Einheimischen, die daran gescheitert sind, warnende Geschichten erzählen.

