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Young Sheldon

Missy haut und Mary heult

ProSiebenStaffel 5Folge 21vom 22.06.2026
Missy haut und Mary heult

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Young Sheldon

Folge 21: Missy haut und Mary heult

18 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6

Seitdem die Gemeinde erfahren hat, dass Georgie ein uneheliches Kind mit seiner deutlich älteren Freundin erwartet, meiden die Mitglieder Marys Bibelstunde. Und auch Missy hat mit Lästereien zu kämpfen: In der Sonntagsschule gerät sie mit einem Jungen aneinander und setzt sich tatkräftig zur Wehr. Als Pastor Jeff Mary zudem von ihren Aufgaben in der Kirche freistellt, sucht sie Unterstützung bei Pastor Rob.

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