Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Sisyphos und Lollipop

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 30.10.2025
Sisyphos und Lollipop

Sisyphos und LollipopJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 3: Sisyphos und Lollipop

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6

Georgie ist davon überzeugt, dass er weder Mathe noch Geschichte braucht. Als Dale ihm erzählt, dass er die Schule abgebrochen hat, um der Armee beizutreten, trifft Georgie eine Entscheidung, die bei den Coopers für reichlich Trubel sorgt. Indes bittet Sheldon Dr. Linkletter, Dr. Sturgis zu überreden, ans College zurückzukommen. Doch Dr. Sturgis ist nicht an einer Rückkehr interessiert und bringt Dr. Linkletter sogar dazu, seine eigene Karriere und sein Leben in Frage zu stellen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 2 Staffeln und Folgen