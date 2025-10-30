Young Sheldon
Folge 3: Sisyphos und Lollipop
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6
Georgie ist davon überzeugt, dass er weder Mathe noch Geschichte braucht. Als Dale ihm erzählt, dass er die Schule abgebrochen hat, um der Armee beizutreten, trifft Georgie eine Entscheidung, die bei den Coopers für reichlich Trubel sorgt. Indes bittet Sheldon Dr. Linkletter, Dr. Sturgis zu überreden, ans College zurückzukommen. Doch Dr. Sturgis ist nicht an einer Rückkehr interessiert und bringt Dr. Linkletter sogar dazu, seine eigene Karriere und sein Leben in Frage zu stellen.
