Young Sheldon
Folge 1: Ein Slip im Baum und ein Herz in Heidelberg
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Der Tornado hat nicht nur Meemaws Haus komplett zerstört, auch ihre gesamten Ersparnisse sind futsch - und eine Versicherung gegen Naturkatastrophen hat Meemaw leider nie abgeschlossen. Kurzerhand zieht sie zu Dale, während Georgie, Mandy und die kleine CeeCee bei den Coopers unterkommen. Mary und Sheldon sind derweil in Heidelberg. Als Mary hört, was passiert ist, ist sie in Alarmbereitschaft und will sofort zurückreisen ...
