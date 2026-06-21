Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Gold

Die Wende

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 21.06.2026
Die Wende

Die WendeJetzt kostenlos streamen

Yukon Gold

Folge 2: Die Wende

43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Karl wittert den großen Fund, doch Technikprobleme bremsen ihn aus. Cam riskiert alles für eine neue Mega-Maschine, die den Durchbruch bringen könnte. Und bei Ken und Guillaume droht nach einem katastrophalen Test das Aus. Zweifel, Druck und Hoffnung prallen aufeinander - wer schafft die Wende?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Yukon Gold
Kabel Eins Doku
Yukon Gold

Yukon Gold

Alle 2 Staffeln und Folgen