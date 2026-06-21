Yukon Gold
Folge 2: Die Wende
43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Karl wittert den großen Fund, doch Technikprobleme bremsen ihn aus. Cam riskiert alles für eine neue Mega-Maschine, die den Durchbruch bringen könnte. Und bei Ken und Guillaume droht nach einem katastrophalen Test das Aus. Zweifel, Druck und Hoffnung prallen aufeinander - wer schafft die Wende?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited