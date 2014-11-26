Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 26.11.2014: Wintereinbruch
44 Min.Folge vom 26.11.2014
In Alaska kommt der Winter manchmal über Nacht. Deshalb wird es für die Dorfbewohner höchste Zeit, sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Joey Zuray bricht in die Wildnis auf, um dort Karibus zu jagen, während sein Vater sich um das Motorboot der Familie kümmert. Der Yukon River wird schon bald komplett zugefroren sein. Bob Wright bringt unterdessen sein Schneemobil auf Vordermann. Dabei kommen auch Ersatzteile von der Müllkippe zum Einsatz, denn einen Händler, der neues Material liefert, gibt es am Polarkreis nicht.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.