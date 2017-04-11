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Yukon Men - Überleben in Alaska

Ein letzter Versuch

DMAXFolge vom 11.04.2017
Ein letzter Versuch

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 11.04.2017: Ein letzter Versuch

45 Min.Folge vom 11.04.2017Ab 12

Die Polarnacht steht kurz bevor, aber viele Vorratskammern in Tanana sind noch immer leer. Deshalb gehen Chris und Jessi Morse im nördlichsten US-Bundesstaat ungewöhnliche Wege. Das Paar hat kürzlich in der Wildnis eine Bärenhöhle entdeckt. Oder anders ausgedrückt: eine potenzielle Beute, die den ausgehungerten Aussteigern ausreichend Fleisch liefern würde. Aber wie erlegt man so ein gigantisches Raubtier, ohne sich selber in Gefahr zu bringen? Das Duo nimmt sein Herz in beide Hände und wagt sich auf gefährliches Terrain vor.

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