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Yukon Men - Überleben in Alaska

Elchjagd

DMAXFolge vom 23.11.2017
Elchjagd

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 23.11.2017: Elchjagd

44 Min.Folge vom 23.11.2017Ab 12

Elchfleisch ist seit Jahrhunderten für die Menschen am Yukon eine der Hauptnahrungsquellen. Die Jagdsaison im nördlichsten US-Bundesstaat dauert allerdings nur 20 Tage. Um seine Familie mit Fleisch zu versorgen, muss sich Aussteiger Charlie Wright daher in der Wildnis sputen. Der erfahrene Trapper hat mit seinem Partner James Roberts an einem See frische Spuren entdeckt. Der riesige Bulle befindet sich offenbar ganz in der Nähe und der Wind steht günstig. Deshalb hoffen die Männer im Morgengrauen auf reiche Beute.

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