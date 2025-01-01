Zerstört in Sekunden
Es passiert ohne Vorwarnung. Plötzlich herrschen Chaos und Zerstörung. Diese Serie zeigt Katastrophen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Gigantische Tornados, verheerende Erdbeben, desaströse Zugunglücke, gewaltige Explosionen oder der Zusammenstoß zweier Flugzeuge in der Luft: Ex-Footballprofi Ron Pitts dokumentiert in dramatischen Bildern – meist zufällig von Augenzeugen gefilmt – wie das Leben der betroffenen Personen von einer Sekunde auf die andere am seidenen Faden hängt, sei es durch die unglaubliche Kraft der Natur oder durch ein tragisches Unglück.
