Zerstört in Sekunden
Folge vom 18.04.2009: Episode 14
23 Min.Folge vom 18.04.2009Ab 12
In Kanada tritt Tim McGreggor mit seinem getunten Snowmobil zum Steilhang-Contest an. Obwohl die Neigung der Bergflanke unglaubliche 75 Prozent beträgt, kommt McGreggor gut voran. Doch am oberen Abschnitt des Hangs verliert er plötzlich die Kontrolle über seine Maschine: Beide stürzen in die Tiefe und überschlagen sich mehrfach. Um ein Haar wäre der Stuntfahrer an einem Felsen von seinem 300 Kilo schweren Sportgerät zerquetscht worden - glücklicherweise ist am Ende nur das 60.000 Euro teure Snowmobil reif für den Schrottplatz. Außerdem zeigt diese Episode von „Zerstört in Sekunden“ einen spektakulären Rennwagen-Crash mit vierzehn Überschlägen und wie ein Tornado ein ganzes Haus auseinander reißt.
Genre:Reality, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
