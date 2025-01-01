Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zervakis & Opdenhövel. Live

ProSiebenStaffel 2Folge 4
Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 4: Episode 4

86 Min.Ab 12

Krieg in der Ukraine: Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." sprechen Expert:innen über die Hintergründe. / Karneval zu Coronazeiten: Brauchtum oder Superspreader-Event? / Weiblich, türkisch, Chefin: Belgin Kaplan führt ein Dönerimperium und setzt sich für Frauen ein. / Zauberhaft: Magic Maxl zeigt seine Tricks.

