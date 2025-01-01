Zum Inhalt springenBarrierefrei
65 Min.Ab 12

So hilft Deutschland der Ukraine: In der monothematischen Sonderausgabe "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." zur Ukraine stellt das ProSieben-Journal Hilfsaktionen vor, spricht mit Betroffenen und Helfer:innen. Und die Zuschauer:innen können live während der Sendung Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen.

