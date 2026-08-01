Zoonicorn
Folge 4: Der Karussellbaum
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Pancake hat einen neuen Goldfisch, um den er sich kümmern muss. Obwohl er sich große Mühe gibt, hält er sich dabei nicht an Mamas Regeln und gibt ihm zu viel Futter. Im Zooniversum erkennt er mit Inies Hilfe, wie wichtig Regeln sind.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael