Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Die britische Polizei nimmt täglich rund 2000 Festnahmen vor. Bei der Vorgehensweise orientieren sich die Beamtinnen und Beamten an verschiedenen Faktoren: Wo soll die oder der Beschuldigte verhaftet werden? Mit wem haben sie es zu tun? Nach oft langwierigen Ermittlungen kann im entscheidenden Moment bereits ein Fehler alles zunichtemachen. Deshalb überlegen die Verantwortlichen sorgfältig, welche Maßnahmen sie ergreifen. Trotzdem verläuft nicht immer alles wie geplant. Diese Serie zeigt brenzlige Situationen in Originalaufnahmen. Experten kommentieren das Geschehen und vermitteln fundiertes Fachwissen. Die Serie gewährt einen Einblick hinter die Kulissen realer Polizeieinsätze.
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.