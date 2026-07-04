Folge vom 04.07.2026
Erbin auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 04.07.2026: Erbin auf Abwegen
45 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit eines Kindes unter zwei Jahren: Im Jahr 2023 forderten die Behörden in Großbritannien ein flüchtiges Elternpaar auf, sich zu stellen. Der Fall sorgte landesweit für Aufsehen, denn die Gesuchten waren mit einem neugeborenen Baby untergetaucht. Die Festnahme von Constance Marten und Mark Gordon beendete ein siebenwöchiges Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Auch in Stockton-on-Tees klickten die Handschellen: David Boyd wurde dort mit den Folgen eines Verbrechens konfrontiert, das er 25 Jahre zuvor begangen hatte.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.