Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück in die Zukunft

Abenteuer im Weltall

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 01.04.2023
Abenteuer im Weltall

Abenteuer im WeltallJetzt kostenlos streamen

Zurück in die Zukunft

Folge 9: Abenteuer im Weltall

23 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6

Doc Brown und Marty McFly sind bereit für neue Abenteuer. Im geliebten DeLorean erkunden sie die unendlichen Möglichkeiten des Zeitreisens. Mit dabei sind auch Docs Frau Clara, die gemeinsamen Söhne Jules und Verne und Hund Einstein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück in die Zukunft
ProSieben MAXX
Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft

Alle 2 Staffeln und Folgen