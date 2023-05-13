Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 13.05.2023
Folge 1: Mac, der schwarze Pirat

24 Min.Folge vom 13.05.2023Ab 12

Doc Brown und Marty McFly sind bereit für neue Abenteuer. Im geliebten DeLorean erkunden sie die unendlichen Möglichkeiten des Zeitreisens. Mit dabei sind auch Docs Frau Clara, die gemeinsamen Söhne Jules und Verne und Hund Einstein.

