Zwei Brüder
Folge 2: Verschleppt
In kaltblütiger Präzisionsarbeit gelingt es zwei Gangstern, aus einem Einkaufscenter zwei Geldkassetten zu rauben. Ein Sicherheitsbeamter wird dabei brutal erdrosselt. Elise, die gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekehrt ist, und Peter nehmen die Spur des Fluchtwagens auf. Bei einem Schusswechsel wird einer der Täter, Leo Passlack, verletzt und verhaftet, der andere entkommt. Von der Beute fehlt jede Spur. Als Leo Christoph zur Vernehmung vorgeführt wird, überwältigt er einen Wachmann und flieht mit Christoph als Geisel. Leo nimmt Kontakt mit einem weiteren Komplizen auf, dem Hauptkassierer des geplünderten Warenhauses. Seine Versuche, an das Geld zu kommen, schlagen fehl. Aber er hat noch einen Trumpf: Oberstaatsanwalt Dr. Thaler. Als letzte Möglichkeit, in den Genuss seiner erhofften Beute zu kommen, entschließt sich Leo, die Familie Thaler zu erpressen. Während Mutter Marie-Luise sofort bereit ist, ihren Sohn für eine Million Mark zurückzukaufen, hat Kriminalrat Bornschein, Peters Vorgesetzter, andere Pläne. Er will den Entführungsfall mit Polizeigewalt lösen. Als Peter bei einem Einsatz die Kontrolle verliert und eigenmächtig voran-pirscht, entzieht ihm Bornschein den Fall und setzt Elise dafür ein. Fieberhaft versucht Peter indessen, auf eigene Faust den Bruder aufzuspüren und aus der Gewalt des Gangsters zu befreien.
