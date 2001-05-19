Zwei Brüder
Folge 4: Abschied
Ein Mord geschieht. Der Psychotherapeut und Frauenheld Hans-Georg Gantenbrink wird in seiner Wohnung mit der Axt erschlagen. Kurz zuvor war er noch mit Katja Thaler zusammen. Peter und Elise ermitteln. Und auch Christoph will den Gantenbrink-Mord übernehmen. Als Katja ihrem Mann gesteht, dass sie zuletzt mit Gantenbrink Sex hatte, muss Christoph wegen Befangenheit den Fall abgeben. Verschiedene Personen sind verdächtig: Die rätselhafte Diana Henschel wird verhaftet. Im Verhör offenbart sie zwei Seiten ihrer vermeintlichen Multiplen Persönlichkeit (MPS) und wird später in Untersuchungshaft gebracht. Als "Anna" war sie auf Gantenbrinks Nachbargrundstück als Gärtnerin tätig. Außerdem war sie eng befreundet mit Melanie Mues, die bei Gantenbrink in Behandlung war und die vor kurzem Selbstmord begangen hatte. Peter, der an die Multiple Persönlichkeits-Theorie glaubt, versucht Vertrauen zu Diana Henschel aufzubauen. Der brutale Hannes Strauss bringt sich selbst ins Spiel, als er Gantenbrinks Kollegin Dr. Jutta Schreiber angreift. Und da ist noch der Apotheker und heimliche Rezeptschwindler Julius Hartmann, der auch ein Motiv für den Mord hätte. Peter und Elise kommen dem Täter bald auf die Spur - und alles kurz vor Elises Abflug in die USA.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick