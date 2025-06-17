Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Campingparadies in Kroatien: Holger und Kai im Einsatz für deutsche Urlauber

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 2
Campingparadies in Kroatien: Holger und Kai im Einsatz für deutsche Urlauber

Campingparadies in Kroatien: Holger und Kai im Einsatz für deutsche UrlauberJetzt kostenlos streamen

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 2: Campingparadies in Kroatien: Holger und Kai im Einsatz für deutsche Urlauber

89 Min.
Ab 12

Holger leitet einen Campingplatz direkt an der kroatischen Adriaküste. Gemeinsam mit Sohn Kai ist er täglich im Einsatz für seine überwiegend deutschen Camper. Weddingplanerin Simone organisiert Traumhochzeiten auf Mallorca - Dauerstress für den schönsten Tag im Leben! Und Reiseleiterin Natalie soll auf Gran Canaria eine Urlaubergruppe nach Las Palmas begleiten - zum allerersten Mal ...

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Kabel Eins
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

