Campingparadies in Kroatien: Holger und Kai im Einsatz für deutsche Urlauber
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 2: Campingparadies in Kroatien: Holger und Kai im Einsatz für deutsche Urlauber
89 Min.Ab 12
Holger leitet einen Campingplatz direkt an der kroatischen Adriaküste. Gemeinsam mit Sohn Kai ist er täglich im Einsatz für seine überwiegend deutschen Camper. Weddingplanerin Simone organisiert Traumhochzeiten auf Mallorca - Dauerstress für den schönsten Tag im Leben! Und Reiseleiterin Natalie soll auf Gran Canaria eine Urlaubergruppe nach Las Palmas begleiten - zum allerersten Mal ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins