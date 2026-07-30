Fünfjährige verschwand bei Familienausflug Seit elf Jahren spurlos verschwunden: "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" rollt Fall Inga Gehricke neu auf Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Rudi Cerne präsentiert am 29. Juli bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" den Fall der verschwundenen Inga Gehricke. Bild: ZDF/Saskia Pavek, ZDF/Tobias Schult

Die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" greift unter anderem den Fall der vermissten Inga Gehricke auf. Die damals Fünfjährige verschwand 2015 bei einem Familienausflug.

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Bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" (Mittwoch, 29. Juli, um 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn) beschäftigt sich das Team um Moderator Rudi Cerne mit vier Kriminalfällen aus Deutschland. Einer davon ist der Fall Inga Gehricke. Die Fünfjährige verschwand 2015 nach einem Besuch auf dem Wilhelmshof im Landkreis Stendal. Bis heute ist nicht bekannt, was mit ihr passiert ist. Die Ermittler:innen und Ingas Familie hoffen weiterhin auf neue Hinweise. Am 2. Mai 2015 besuchte die Familie Gehricke den Hof in Sachsen-Anhalt. Bei dem Gelände handelt es sich um eine diakonische Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung und Suchterkrankte. Ingas Familie traf dort zwei befreundete Familien.

Fall Inga Gehricke: Polizei bittet bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" um Hinweise Neben Inga waren auch noch acht weitere Kinder anwesend, darunter auch ihre Geschwister. Am Abend war eine gemeinsame Grillfeier geplant. Ingas Mutter hielt sich mit den anderen Müttern in der Küche auf, während die Väter gemeinsam mit den Kindern den Grillplatz vorbereiteten. In dem ARD-Crime-Time-Podcast "Wo ist Inga?" wird berichtet, das Mädchen habe noch zusammen mit den anderen Kindern an einem Blechpferd gespielt, das auf dem Gelände stand. Laut Ingas Mutter Victoria hätten im Nachhinein mehrere der anderen Kinder berichtet, Inga sei auffallend ruhig und zurückhaltend gewesen. Danach verschwand sie spurlos. Zuletzt soll sie gegen 18:40 Uhr gesehen worden sein. Als klar wurde, dass Inga fehlte, alarmierte ihre Familie sofort die Polizei. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und insgesamt etwa 3.500 Hektar durchsucht. Ohne Erfolg. Von der Fünfjährigen fehlt jede Spur. Die Polizei zieht bis heute verschiedene Szenarien in Betracht, darunter einen Unfall, eine Entführung oder ein Gewaltverbrechen. Auch der Tatverdächtige im Fall der 2007 verschwundenen Maddie McCann, Christian B., geriet im Laufe der Ermittlungen zeitweise in den Fokus der Polizei. Die Ermittler:innen prüften einen möglichen Zusammenhang, da sich Christian B. zur Zeit von Ingas Verschwinden in Sachsen-Anhalt aufgehalten haben soll und rund 90 Kilometer vom Wilhelmshof entfernt ein Grundstück besitzt. Die Ermittler:innen konnten jedoch keinen Zusammenhang nachweisen.

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Ingas Mutter im Gespräch mit Marlene Lufen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Videoclip Auf Joyn ansehen Inga: Zehn Jahre vermisst Verfügbar auf Joyn Videoclip • 11:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen