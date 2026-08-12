Liebe ohne Worte?
"Amore unter Palmen" 2026: 2. Staffel ist gestartet - ab sofort auf Joyn
Aktualisiert:von pm, ai
In 13 neuen Folgen der Doku-Reihe "Amore unter Palmen" zeigt Joyn ab 10. August die Liebesreisen von sieben deutschen Frauen und Männern. Für ein Happy End gibt es dabei keinerlei Garantien.
Große Gefühle kostenlos bei Joyn
Ab dem 10. August gibt es für alle Romantiker wieder neuen Stoff fürs Herz: Die zweite Staffel von "Amore unter Palmen" startet mit insgesamt 13 neuen Folgen im Stream auf Joyn. Die Doku-Reihe begleitet sieben deutschen Frauen und Männer auf ihren Liebesreisen.
Busfahrer Matthias und Thailänderin Nat sprechen nur die Sprache der Liebe
Zum Auftakt geht es nach Thailand. Doch wie sagt man eigentlich "Ich liebe dich" auf thailändisch? In "Amore unter Palmen" sucht der fünfzigjährige Busfahrer Matthias fast 9.000 Kilometer entfernt von seiner Heimatstadt Lüneburg nach der großen Liebe. In Thailand trifft er seinen Online-Flirt Nat (49), mit der er seit einigen Wochen chattet. Das Problem: Matthias spricht kein Thailändisch. Nat spricht kein Deutsch. Englisch? Bei beiden Fehlanzeige! Können sich echte Gefühle entwickeln, wenn zur Verständigung nur die Übersetzungs-App und ein Lächeln bleiben?
Zum Andenken an Uschi
Suche nach Liebe auf der ganzen Welt
Neben Busfahrer Matthias sucht auch sein Reisebuddy aus Staffel 1, Kevin (37) aus Iffezheim, noch einmal sein Glück in Thailand.
Darüber hinaus will die Hannoveranerin Claudia (38) den Tansanier Rolence (38) auf Sansibar heiraten, während Nadine (37) aus Löchgau und Kolumbianer Daniel (43) um ihre Fernbeziehung kämpfen wollen. Für Silvia (57, Königsbach-Stein) und Ehemann Sam (41, Banjul / Gambia) steht dessen Umzug nach Deutschland an. Berlinerin Nina trifft in Mexiko City zum ersten Mal auf ihren Online-Flirt Carmelo (55) und Susanne (54, Moers) ist fest entschlossen, in Gambia mit ihrem deutlich jüngeren Ehemann Lamin (23) erfolgreich Wellnessprodukte zu verkaufen.
Die 13 neuen Folgen von "Amore unter Palmen – Fremdenverkehr und mehr" laufen ab Montag, 10. August 2026, immer montags kostenlos auf Joyn
Mehr entdecken
Flirts, Fame und Eifersucht
Marwin Klute zieht nach Liebesdrama bei "Das große Promi-Büßen" ein
Rührende Geschichte
Mark Kellers "Bergdoktor"-Stimme: Das ist ihr Ursprung
Casting-Geheimnis
Mit dieser Bett-Szene bekam Lisa Maria Potthoff die "Eberhofer"-Rolle
Enthüllung bei "Kurzstrecke"
Klaas Heufer-Umlaufs Karriere begann mit einer Lüge
"In aller Freundschaft"-Schauspieler
Heio von Stetten: Mit diesem Star ist er seit fast drei Jahrzehnten verheiratet
Modernes Liebesmodell
Ex-"Bettys Diagnose"-Star Isabell Horn fühlt sich auch zu Frauen hingezogen
Ganz privat
Vom Scheidungskind zur TV-Ikone: Wie das Patchwork-Leben Verona Pooth prägte
Ein Fußball-Fan auf Abwegen
Nach Hypnose: Matthias Killing wird plötzlich zum BVB-Fan
"Werde ich meine Enkel noch sehen?"
SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs über die Folgen des späten Mutterglücks