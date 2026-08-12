Es kommt aufs Wetter an
Schauen Lichter-Fans in die Röhre? Darum könnte "Bares für Rares XXL" unterbrochen werden
Veröffentlicht:von teleschau
Das wäre tatsächlich eine sehr rare Überraschung für Fans von "Bares für Rares": Die XXL-Ausgabe am heutigen 12. August wird wahrscheinlich unterbrochen. Ob Horst Lichter und seiner ZDF-Trödelshow der Saft abgedreht wird, hängt vom Wetter ab.
Fans von skurrilem Tand und Antiquitäten, pointiertem Wettbieten und Frotzeleien im Händlerraum und natürlich dem relaxt moderierenden Horst Lichter freuen sich besonders auf die XXL-Ausgaben von "Bares für Rares". Denn in den Primetime-Editionen der Kultshow kommen traditionell besonders wertvolle Auktionsstücke unter den Hammer. Heute ist es wieder so weit: Ab 20:15 Uhr präsentiert Horst Lichter unter dem Motto "Bunt wie das Leben" ganz besondere Exponate.
Doch ausgerechnet die erste Abend-Show seit vier Monaten wird voraussichtlich unterbrochen. Zehn Minuten lang könnte das ZDF die Ausstrahlung der auf Schloss Ehreshoven aufgezeichneten Trödelshow pausieren.
"Bares für Rares" am Mittwoch um 20:15 Uhr
Spielt das Wetter mit, übernimmt Harald Lesch
Der Grund dafür ist spektakulär und noch seltener als so manche bei "Bares für Rares" präsentierte Rarität: Zeitgleich mit dem Beginn der Sendung findet vor allem in Südwesteuropa eine totale Sonnenfinsternis statt. 3sat zeigt dazu ab 20:15 Uhr eine "Terra X"-Sonderausgabe mit Harald Lesch, die gleichzeitig ab 20 Uhr im ZDF-Streaming sowie auf 3sat.de zu sehen sein wird.
Lassen es die Witterungsverhältnisse zu, will sich ab 20:25 Uhr auch das ZDF-Hauptprogramm zur Übertragung von der spanischen Insel Mallorca dazuschalten. Das heißt konkret: Gibt es gute Sicht auf das Naturphänomen, wird bei "Bares für Rares XXL" die Pause-Taste gedrückt. Über den Livestream ist das astronomische Ereignis dann auch auf Joyn zu sehen.
"Bares für Rares XXL"-Unterbrechung? Entscheidung fällt kurz vor der Ausstrahlung
"Ob das ZDF die Live-Übertragung der Sonnenfinsternis zeigt, wird entschieden, sobald eine verlässliche Wetterprognose vorliegt - vermutlich erst kurz vor dem Ereignis", gab das ZDF auf Anfrage der Nachrichtenagentur "teleschau" bekannt: "Bei guten Sichtverhältnissen wird 'Bares für Rares XXL' von 20:25 bis 20:35 Uhr für die Live-Strecke zur Sonnenfinsternis unterbrochen und im Anschluss fortgesetzt."
Während 3sat die Live-Sonderausgabe von "Terra X" unabhängig von der Witterung zeigt und neben Live-Bildern von der Sonnenfinsternis auch wissenschaftliche und historische Hintergründe sowie die Stimmung vor Ort präsentiert, geht es bei "Bares für Rares XXL" nach der Unterbrechung im ZDF weiter. Als Expert:innen geben Wendela Horz, Dr. Bianca Berding, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel ihre Expertisen ab. Im Händlerraum bieten dann Fabian Kahl, Susanne Steiger, David Suppes, Sarah Schreiber, Daniel Meyer und Julian Schmitz-Avila auf die raren Prachtstücke.
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