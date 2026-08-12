Es kommt aufs Wetter an Schauen Lichter-Fans in die Röhre? Darum könnte "Bares für Rares XXL" unterbrochen werden Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Mit Vollgas in die Pause? Die "Bares für Rares XXL"-Sendung am 12. August mit Horst Lichter könnte ausgebremst werden. Bild: ZDF/Eugen Shkolnikov

Das wäre tatsächlich eine sehr rare Überraschung für Fans von "Bares für Rares": Die XXL-Ausgabe am heutigen 12. August wird wahrscheinlich unterbrochen. Ob Horst Lichter und seiner ZDF-Trödelshow der Saft abgedreht wird, hängt vom Wetter ab.

Fans von skurrilem Tand und Antiquitäten, pointiertem Wettbieten und Frotzeleien im Händlerraum und natürlich dem relaxt moderierenden Horst Lichter freuen sich besonders auf die XXL-Ausgaben von "Bares für Rares". Denn in den Primetime-Editionen der Kultshow kommen traditionell besonders wertvolle Auktionsstücke unter den Hammer. Heute ist es wieder so weit: Ab 20:15 Uhr präsentiert Horst Lichter unter dem Motto "Bunt wie das Leben" ganz besondere Exponate. Doch ausgerechnet die erste Abend-Show seit vier Monaten wird voraussichtlich unterbrochen. Zehn Minuten lang könnte das ZDF die Ausstrahlung der auf Schloss Ehreshoven aufgezeichneten Trödelshow pausieren.

"Bares für Rares" am Mittwoch um 20:15 Uhr Hier siehst du "Bares für Rares" auf Joyn im ZDF-Livestream

Spielt das Wetter mit, übernimmt Harald Lesch Der Grund dafür ist spektakulär und noch seltener als so manche bei "Bares für Rares" präsentierte Rarität: Zeitgleich mit dem Beginn der Sendung findet vor allem in Südwesteuropa eine totale Sonnenfinsternis statt. 3sat zeigt dazu ab 20:15 Uhr eine "Terra X"-Sonderausgabe mit Harald Lesch, die gleichzeitig ab 20 Uhr im ZDF-Streaming sowie auf 3sat.de zu sehen sein wird. Lassen es die Witterungsverhältnisse zu, will sich ab 20:25 Uhr auch das ZDF-Hauptprogramm zur Übertragung von der spanischen Insel Mallorca dazuschalten. Das heißt konkret: Gibt es gute Sicht auf das Naturphänomen, wird bei "Bares für Rares XXL" die Pause-Taste gedrückt. Über den Livestream ist das astronomische Ereignis dann auch auf Joyn zu sehen.