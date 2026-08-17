Überraschende TV-Verbindung Jennifer Degenhart bei "Beauty & The Nerd" 2026: Ihr Partner ist Calvin Kleinens Bruder Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Nicholas Vogel Jennifer Degenhart (l.) und Marvin Kleinen (r.) sind nach turbulenten Zeiten im Reality-TV weiterhin ein Paar. Bild: Joyn, IMAGO / BOBO, Adobe Stock

Es wird wild! Ab 27. August sorgt Jennifer Degenhart in der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel mit ihrem glamourösen Look für Aufsehen. Doch hinter der feuerroten Beauty steckt noch mehr: Sie ist die Partnerin von Marvin Kleinen, dem Bruder von Reality-Star Calvin Kleinen.

Jennifer Degenhart liebt den großen Auftritt "Selbst wenn ich einkaufen gehe, mach ich mich richtig fertig." Bei Jennifer Degenhart ist Understatement offenbar keine Option. Ob beim schnellen Einkauf, auf Instagram oder auf dem Red Carpet: Die 28-Jährige liebt glamouröse Looks und weiß ganz genau, wie sie sich in Szene setzt. Mit ihren feuerroten Haaren dürfte sie bei "Beauty & The Nerd" auch optisch alle Blicke auf sich ziehen. Doch Jennifer bringt nicht nur jede Menge Beauty-Power mit in die Thailand-Villa, sondern auch reichlich Reality-TV-Erfahrung.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Die Beauty mit der feuerroten Mähne: Wer ist Jennifer Degenhart? Bekannt wurde die Influencerin 2021 durch ihre Teilnahme an "Love Island". In der sechsten Staffel der Dating-Show wollte sie die große Liebe finden - mit dem Happy End klappte es damals allerdings nicht. Danach blieb Jennifer dem Reality-TV treu und war unter anderem bei "Are You The One?" und "Ex on the Beach" zu sehen. Gerade bei "Are You The One?" sollte sich ihr Leben allerdings nachhaltig verändern: Während der Dreharbeiten zur dritten Staffel lernte sie Marvin Kleinen kennen, den jüngeren Bruder von Reality-Star Calvin Kleinen.

Erst Trennung, dann Liebes-Comeback Aus Jennifer und Marvin wurde nach der Show ein Paar. Doch ihre Beziehung verlief nicht immer geradlinig. Im November 2023 zog er für sie noch aus dem Ruhrgebiet nach Köln, ein Jahr später gaben die beiden ihre Trennung auf Instagram bekannt. Der Beitrag ist inzwischen nicht mehr verfügbar. Bei "Ex on the Beach" 2025 trafen sie schließlich erneut aufeinander - und aus dem Wiedersehen entwickelte sich wider Erwarten ein Liebes-Comeback.

Jennifer und Marvin: Kommt bald der Antrag? Für Marvin Kleinen (l.) und Jennifer Degenhart (r.) könnte schon bald ein ganz besonderes Kapitel beginnen. Bild: Oliver Langel

Seitdem zeigen sich die beiden wieder vereint. Und offenbar meinen es Jennifer und Marvin diesmal ziemlich ernst. Bei den "Reality Awards" 2026 plauderte das Paar gegenüber "In Touch" sogar über Hochzeit und Familienplanung. Auf die Frage nach einer möglichen Verlobung verriet die 28-Jährige selbstbewusst:

Ich wäre nicht abgeneigt und glaube, ich habe den richtigen Mann an meiner Seite. Jennifer Degenhart

Das Handanhalten dürfte ihrer Vorstellung nach allerdings nicht zwischen Tür und Angel passieren. Jennifer beschreibt sich als "sehr oldschool" und findet: "Ein Antrag muss schon besonders sein. Der soll sich in dem Moment auch Mühe geben." Wer bei Jennifer den Schritt machen soll, steht für sie offenbar außer Frage: Marvin. Auch er sieht sich in der Pflicht und stellte klar: "Das liegt in meiner Hand." Wann genau es so weit sein könnte, ist allerdings noch offen.

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Jennifer Degenhart über Familienplanung: "Wenn's kommt, dann kommt's" Beim Thema Kinder lassen es die beiden ohnehin etwas entspannter angehen. "Wir sind nicht die Menschen, die viel planen. Wir sind viel unterwegs, reisen viel und haben immer viel zu tun", erklärte Marvin. Jennifer sieht die Familienplanung ebenfalls locker: "Wenn's kommt, dann kommt's, aber wir haben bis dahin noch ein paar Pläne - denn Kinder sind auch teuer." Bis zum möglichen Hochzeits- oder Babyglück dürfte also noch etwas Zeit vergehen. Langweilig wird es um das Reality-Paar ohnehin nicht.

Neue Haare, neue Show, neues Drama? Selbstbewusster Rotschopf: Jennifer Degenhart setzt stets auf den perfekten Look. Bild: Joyn

Auch optisch läutete Jennifer zuletzt eine neue Ära ein. Mitte Februar 2026 überraschte die Kölnerin ihre Follower:innen mit einem radikalen Look-Wechsel: Aus ihrer langen, dunklen Mähne wurde eine feuerrote Haarpracht. Der neue Style ist mindestens so auffällig wie Jennifer selbst - und sorgt garantiert dafür, dass sie in der "Beauty & The Nerd"-Villa nicht übersehen wird. Zu ihrem Instagram-Post schrieb sie vielsagend: "2026 wird intensiv."

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Und tatsächlich könnte es für Jennifer in diesem Jahr noch richtig turbulent werden. Bei "Beauty & The Nerd" trifft sie auf einen Nerd, mit dem sie sich als Team beweisen muss. Dabei prallen zwei Welten aufeinander: Glamour, Dating und Reality-TV treffen auf Nerd-Wissen, ungewöhnliche Hobbys und jede Menge Challenges.