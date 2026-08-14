Vor ihren Beauty-OPs
Tara Tabitha: So sah der "Beauty & The Nerd"-Star früher aus
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel
Heute kennst du Tara Tabitha mit kupferroter Mähne und auffälligem Glamour-Look. Doch die 33-jährige Wienerin sah früher ganz anders aus.
Als "Queen of Reality-TV" hat Tara Tabitha schon so manche Show aufgemischt. Jetzt wartet eine neue Herausforderung: Ab dem 27. August tritt sie bei "Beauty & The Nerd" als eine der neuen Beautys an.
Beauty & The Nerd
Hier alle Folgen anschauen
In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen.
Mit ihrer Liebe zu Make-up, Mode und Beauty-Eingriffen scheint die Österreicherin dafür wie gemacht. Ihre wahre Stärke sieht sie aber woanders:
Meine Beauty-Superkraft ist Empathie.
Von der Party-Queen zum Reality-Star
Im deutschen Fernsehen wurde Tara Tabitha erstmals durch "Ex on the Beach" bekannt. Danach ging es direkt weiter: Sie war unter anderem im Dschungelcamp, bei "Reality Backpackers", "Match My Ex" und in der "Realitystar Academy" dabei.
Für Gesprächsstoff sorgte vor allem ihr Einzug ins Dschungelcamp 2022. Dort sprach Tara ganz offen über ihre Beauty-Eingriffe und räumte mit den Spekulationen über ihr verändertes Aussehen auf. "Ich hatte eine Nasen-OP, eine Brust-OP, Botox hier und dort, Filler in den Wangen hier, in der Jawline, im Kinn und in den Lippen natürlich", erklärte sie damals.
Ihre TV-Karriere startete allerdings schon viel früher. Bekannt wurde Tara durch die Doku-Soap "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend", die von 2010 bis 2013 lief. Seit ihren ersten Auftritten hat sich bei der Wienerin einiges getan - nicht nur in Sachen Karriere, sondern auch beim Look.
Ein Blick auf ein altes Foto beim "Filmball Vienna" 2014 zeigt: Tara sah damals ganz anders aus. Ihre Haare trug sie pechschwarz, dazu kombinierte sie ein dunkles, auffälliges Make-up. Von der kupferroten Mähne, die heute ihr Markenzeichen ist, gab es zu dieser Zeit noch keine Spur.
Auch ihre Rolle in der Öffentlichkeit hat sich verändert. Früher galt sie vor allem als feierfreudiges Partygirl, heute zeigt sie sich als selbstbewusste Influencerin und Reality-Star mit klarer Haltung. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit in ihren Alltag, spricht über ihre Beziehung mit Dennis Lodi und setzt sich für Selbstliebe ein.
Mit ihrem auffälligen Look und ihrer großen Reality-TV-Erfahrung dürfte Tara bei "Beauty & The Nerd" also ordentlich für Wirbel sorgen. Ob sie sich am Ende sogar den Sieg schnappt, siehst du ab 27. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Mehr entdecken
Neuanfang bei "Beauty & The Nerd"
Nach Liebes-Aus mit Raúl: Vanessa Schmitt zeigt sich von neuer Seite
Bereit für den großen Clash
"Beauty & The Nerd" 2026: Für diese Beautys beginnt das Kontrastprogramm
Vom Court ins Reality-TV
"Beauty & The Nerd"-Mareike: Damals jagte sie Körben hinterher
Erster queerer Mann
Gino Bormann schreibt "Beauty & The Nerd"-Geschichte
Start, Stars und Drama
"Beauty & The Nerd" 2026: Alle Infos zu Staffel 7
Neue Staffel ab 27. August
Diese Nerds mischen "Beauty & The Nerd" 2026 auf
Sichtbarkeit im Fokus
Kevin Schäfer: Warum er sich selbst bei "Beauty & The Nerd" sieht
Exklusives Joyn-Interview
Kehrt Thomas Rath zu "Beauty & The Nerd" zurück?
Liebes-Comeback
Walentina Doronina exklusiv: Nach kurzer Trennung wieder zusammen!