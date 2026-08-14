Vor ihren Beauty-OPs Tara Tabitha: So sah der "Beauty & The Nerd"-Star früher aus Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Kaum wiederzuerkennen: Vor zwölf Jahren setzte Tara Tabitha noch auf eine tiefdunkle Mähne. Bild: Joyn, picture alliance / BREUEL-BILD

Heute kennst du Tara Tabitha mit kupferroter Mähne und auffälligem Glamour-Look. Doch die 33-jährige Wienerin sah früher ganz anders aus.

Als "Queen of Reality-TV" hat Tara Tabitha schon so manche Show aufgemischt. Jetzt wartet eine neue Herausforderung: Ab dem 27. August tritt sie bei "Beauty & The Nerd" als eine der neuen Beautys an.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Mit ihrer Liebe zu Make-up, Mode und Beauty-Eingriffen scheint die Österreicherin dafür wie gemacht. Ihre wahre Stärke sieht sie aber woanders:

Meine Beauty-Superkraft ist Empathie. Tara Tabitha

Von der Party-Queen zum Reality-Star Im deutschen Fernsehen wurde Tara Tabitha erstmals durch "Ex on the Beach" bekannt. Danach ging es direkt weiter: Sie war unter anderem im Dschungelcamp, bei "Reality Backpackers", "Match My Ex" und in der "Realitystar Academy" dabei.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem ihr Einzug ins Dschungelcamp 2022. Dort sprach Tara ganz offen über ihre Beauty-Eingriffe und räumte mit den Spekulationen über ihr verändertes Aussehen auf. "Ich hatte eine Nasen-OP, eine Brust-OP, Botox hier und dort, Filler in den Wangen hier, in der Jawline, im Kinn und in den Lippen natürlich", erklärte sie damals. Ihre TV-Karriere startete allerdings schon viel früher. Bekannt wurde Tara durch die Doku-Soap "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend", die von 2010 bis 2013 lief. Seit ihren ersten Auftritten hat sich bei der Wienerin einiges getan - nicht nur in Sachen Karriere, sondern auch beim Look.

Tara Tabithas Style-Wandel: Früher pechschwarz, heute Kupfer Tara Tabitha hat sich optisch stark verändert: 2014 trug sie noch pechschwarze Haare und dunkles Make-up. Bild: picture alliance / BREUEL-BILD, Joyn

Ein Blick auf ein altes Foto beim "Filmball Vienna" 2014 zeigt: Tara sah damals ganz anders aus. Ihre Haare trug sie pechschwarz, dazu kombinierte sie ein dunkles, auffälliges Make-up. Von der kupferroten Mähne, die heute ihr Markenzeichen ist, gab es zu dieser Zeit noch keine Spur. Auch ihre Rolle in der Öffentlichkeit hat sich verändert. Früher galt sie vor allem als feierfreudiges Partygirl, heute zeigt sie sich als selbstbewusste Influencerin und Reality-Star mit klarer Haltung. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit in ihren Alltag, spricht über ihre Beziehung mit Dennis Lodi und setzt sich für Selbstliebe ein.