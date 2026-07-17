Offene Worte Born Famous: Gloria Burkandt über Mobbing in der Schule: "Wurde geschlagen" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Joyn Redaktion Gloria-Sophie Burkandt, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portrait,Portraet. Roter Teppich,Blauer Panther TV und Streaming Award 2025 am 22.10.2025 in der BMW Welt Muenchen. *** Gloria Sophie Burkandt, single image,cropped single motif,portrait,portrait red carpet,Blue Panther TV and Streaming Award 2025 on 22 10 2025 at BMW Welt Munich Bild: Sven Simon

Promi-Kind zu sein, macht einem das Leben nicht automatisch in allen Belangen leichter. Das wird deutlich, wenn Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder, über ihre Kindheit spricht.

"Born Famous - Fluch oder Segen?" setzt sich mit der Frage auseinander, wie es ist, mit prominenten Eltern aufzuwachsen. Die Doku begleitet über mehrere Monate hinweg Diego Poth, Gloria-Sophie Burkandt, Josefine Scholl und Summer Terenzi. "Wenn du so einen Vater hast wie ich, dann bist du gewohnt, dass du nicht der Mittelpunkt bist", sagt Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der vielbeschäftigte Vater, der in der Politik immer wieder betont, wie viel Wert er auf Familie legt, scheint in ihrer Kindheit keine allzugroße Rolle gespielt zu haben, Gloria sagt, ihre Mutter sei alleinerziehend gewesen. Gloria-Sophie hat heute mit ihrer Körpergröße von 1,85 Modelmaße. Doch als Kind wurde sie genau dafür gemobbt.

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Geschlagen und gemobbt "Ich war einfach zu viel. Ich war zu groß, zu lebendig, ich hatte zu viele Interessen, ich war zu neugierig", erklärt sich Gloria heute, warum andere Kinder ihr die Schulzeit zur Hölle gemacht hätten. Es fällt ihr sichtlich schwer darüber zu reden, ihre Stimme bricht, als sie erzählt: "In der Schulzeit wurde ich geschlagen." Irgendwann habe sie sich Schienbeinschoner gekauft, sei damit zur Schule gegangen. In ihrer Kindheit ist Gloria viel bei einem befreundeten älteren Ehepaar untergekommen, da ihre Mama alleinerziehend und berufstätig war. "Ein Tag bei Inge und Erich besteht aus Liebe", sagt Gloria. Vater Markus scheint nicht viel Zeit für seine Tochter gehabt zu haben. Im Interview sagt er: "Das war das eigentliche Grundproblem, die war mit 14 so groß wie mit 18 oder mit zehn wie mit 15. Deshalb war manchmal auch die Erwartungshaltung des Umfelds an der Schule größer, weil du denkst, die müsste schon weiter sein. Und das, denke ich, war eine Grundschwierigkeit, die sie zu bewältigen hatte." Gloria sieht ziemlich zerknirscht aus, während ihr Vater mit diesen Worten ihre Mobbing-Erfahrung einordnet. "Du hast mich immer mit dem Fahrrad abgeholt von der Schule und dich mit denen angelegt", erinnert sich Gloria dankbar an die Zeit bei Inge und Erich. Inge sagt: "Du kamst von der Schule und hast gesagt: Ich hab neue Freundinnen bekommen! Und als ich gefragt habe, wie das, hast du gesagt: weil ich mich hauen hab lassen." Inge habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten, habe mit der Lehrerin gesprochen. Sie sei zwar nicht die leibliche Oma, aber das, was hier vor sich gehe, könne sie nicht akzeptieren.

Kinder können bösartig sein. Und ich hab die heftigste Form erlebt. Gloria-Sophie Burkandt

"Born Famous" läuft am 16. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn Ganze Folge Aktuelle Folge • Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 97 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Von heute auf morgen wollte ich nichts mehr essen" Gloria erzählt, dass sie als Kind vor allem wegen ihrer Größe und ihrem etwas kräftigeren Körperbau gemobbt wurde. "Da bin ich dann total ins andere Extrem gegangen, dass ich wirklich gar nichts mehr gegessen hab und super schlank sein wollte." "Mein Vater, meine Mutter, Inge und Erich haben sehr darunter gelitten, dass sie mich magersüchtig gesehen haben. Weil sie sich gefragt haben, ob sie etwas anders hätten machen oder mehr da sein hätten sollen. Aber es hatte was mit mir zu tun. Und wenn du in einer Magersucht bist, nimmst du Gefühle von anderen nicht mehr wahr." Ihr damaliger Freund habe jedoch für sie gekocht, und da sie verliebt gewesen sei, hätte sie auch wieder Appetit bekommen. Auch Inge habe mit ihr gekämpft, sei streng mit ihr gewesen. Noch heute besteht sie darauf, dass Gloria ausreichend isst, wenn sie zu Besuch ist. Für die Liebe, den Rückhalt und die Unterstützung von Inge und Erich ist Gloria bis heute sehr dankbar. Ihre Magersucht konnte sie zum Glück hinter sich lassen.

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Trotz Situationen wie dieser habe sie jedoch eine sehr gute Beziehung zu ihren Eltern. "Im selben Moment ist es auch wieder so, wenn man trotzdem eine gute Verbindung mit den Eltern hat, dann akzeptiert man das auch", sagte Gloria-Sophie Burkandt, die durchaus Verständnis für die Verpflichtungen ihres Vaters hat. "Je älter man wird, desto mehr versteht man auch, warum das alles so ist", sagte sie.

Darum ist ihre Mutter nicht in der Doku zu sehen Während ihr Vater Markus Söder in der Doku "Born Famous" auf Joyn und ProSieben in Erscheinung tritt, ist von Gloria-Sophie Burkandts Mutter Ulrike nichts zu sehen. Ihr Vater sei als Politiker mediale Aufmerksamkeit gewohnt - ihre Mutter wolle jedoch nicht in die Öffentlichkeit, erklärte Burkandt. "Meine Mutter ist super sensibel. Ich möchte nicht, dass sie im Rampenlicht steht und eines Tages angegriffen wird."

Ulrike Burkandt und Markus Söder trennten sich, als Gloria-Sophie noch ein Baby war. Ihre Mutter war alleinerziehend, ihr Vater berufsbedingt viel unterwegs. Dennoch habe sie ein sehr gutes Verhältnis zu Markus Söder. Schon früh hielt sie mit dem CSU-Politiker über SMS Kontakt. "Obwohl ich meinen Vater nicht so oft gesehen habe, war er trotzdem sehr nah an mir dran."