"Werde für uns beide erwachsen" "Born Famous": So erinnert Summer Terenzi an ihren verstorbenen besten Freund Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Anna Tiefenbacher Born Famous - Fluch oder Segen? Summer Terenzi: "Meine Mom ist mein Vorbild" Videoclip • 11:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Auch Promi-Kids werden irgendwann erwachsen, machen ihre eigene Karriere, ziehen in die erste eigene Wohnung. Bei diesem Meilenstein begleitet die Doku "Born Famous" Summer Terenzi. Der große Schritt macht die angehende Sängerin auch ein bisschen wehmütig, denn sie muss ihn ohne ihren besten Freund machen.

Noch nicht geschaut? Dann wird's höchste Zeit! Hier geht's zur ersten Folge von "Born Famous" Ganze Folge Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 97 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erste eigene Wohnung: Meilenstein für Summer Terenzi Nachdem sie ihre Schulzeit in London beendet hat, zieht Summer nun zurück nach Berlin. In ihrem alten Kinderzimmer packt sie etwas unbeholfen Kisten, indem sie scheinbar wahllos Dinge hineinwirft - typisch Teenie eben. Beim Umzug hilft natürlich Mama Sarah. Die beiden packen Kisten aus und bauen Möbel auf. Für Summer ist der Einzug in die erste eigene Wohnung, die sie mit einer Freundin teilt, ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit.

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⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 3 von "Born Famous", die erst am 30.07 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab auf Joyn zum Streamen.

Summer vermisst ihren Kindheitsfreund Während sie sich in ihrer neuen Wohnung einrichten, spricht Summer mit ihrer Freundin über ihren besten Freund, der vor einigen Jahren bei einem Autounfall verstorben ist. "Erwachsenwerden und Ausziehen bedeutet mir sehr viel. Ich finde es so krass, wir haben immer darüber geredet und jetzt mach ich das alleine, ich hab das Gefühl, ich werde für uns beide erwachsen." Weil sie so viel mit ihrem Freund über all die Meilensteine des Lebens gesprochen habe, sei er nun in ihrem Herzen bei all den ihren dabei, sagt Summer. "Alles, was ich neu anfange und alles, was zum Erwachsenwerden dazugehört, da nehme ich ihn in meinem Herzen mit." Weiter sagt sie:

Er wird immer Teil von meinem Leben sein. Summer Terenzi über ihren verstorbenen Freund

Ihren Verlust und ihre Trauer verarbeitet sie in dem Song "Just like we planned". Drei Jahre lang hatte sie den Song bereits herumliegen, bis sie bereit dazu war, ihn aufzunehmen. Nach dem Tod des Freundes konnte sie eine Zeit lang gar keine Musik machen, erzählt sie. Es sei ihr schwergefallen, auch er habe Musik geliebt, in einer Band gespielt. Erst jetzt könne sie den Song für ihn singen, ohne zu weinen.

Folge 3 von "Born Famous" läuft am 30. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Born Famous - Fluch oder Segen? Folge 3 Verfügbar auf Joyn 130 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Nicht alle Beziehungen sind für die Ewigkeit "Freundschaften sind das Wichtigste auf der ganzen Welt, sie sind etwas, das du für immer hast", erklärt Summer. Sie weiß, wovon sie spricht: sie hat schon Liebeskummer nach der Trennung von ihrem Freund erlebt und auch ihr Vater Marc Terenzi war keine zuverlässige Konstante in ihrem Leben. Summer schätzt sich jedoch glücklich, dass sie gleich zwei beste Freundinnen hat - eine davon ist ihre Mama Sarah Connor. Von 2004 bis 2010 waren Sarah Connor und Marc Terenzi verheiratet. Aus der Ehe stammt neben Summer auch ihr drei Jahre älterer Bruder Tyler. Marc Terenzi sprach in den vergangenen Jahren offen über seine Alkohol- und Drogenprobleme und vermittelte zuletzt den Eindruck, sein Leben wieder besser im Griff zu haben und für seine Kinder da sein zu wollen. Doch Summer zeichnete vor Kurzem ein anderes Bild: Auf Instagram kritisierte sie ihren Vater öffentlich und warf ihm vor, seinen väterlichen Pflichten nicht nachzukommen. Auch in "Born Famous" finden Summer und vor allem Mama Sarah klare Worte über Marc und die Wunde, die er seiner ganzen Familie zugefügt hat.