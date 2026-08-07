Deshalb wechselte sie die Schule
"Dachte, ich bin dumm": Summer Terenzi spricht erstmals über ihre Legasthenie
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Summer Terenzi ist nicht nur die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi, sie startet gerade auch als Sängerin durch. In der ProSieben-Doku "Born Famous" zeigt sich die 19-Jährige nun von einer sehr persönlichen Seite und spricht erstmals offen über ihre belastende Schulzeit.
Viele kennen solche Momente aus der Schulzeit, die noch Jahre später im Gedächtnis bleiben: einzelne Kommentare oder Erlebnisse, bei denen man sich unwohl gefühlt hat. Auch Summer Terenzi blickt auf eine Zeit voller Selbstzweifel zurück, wenn sie an ihre Schulzeit denkt. Besonders eine Situation in der vierten Klasse beschäftigt sie bis heute.
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Ein Satz, der lange nachhallte
Summer erinnert sich: In der Klasse wurde ein Diktat geschrieben. "Das Mädchen neben mir war so: 'Du bist immer noch nicht fertig?'. Da habe ich gecheckt, die machen sich über dich lustig", erinnert sie sich in der Doku "Born Famous". Summer wusste damals nicht, dass sie unter Legasthenie leidet, und konnte ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche nicht einordnen. Ihr wurde nur bewusst, dass sie anders war.
Niemand habe ihr erklärt, was hinter ihren Schwierigkeiten steckte. Stattdessen zog sie selbst einen für sich schmerzhaften Schluss: "Mir hat keiner erklärt, dass es nicht normal ist, dass sich die Buchstaben bewegen oder vertauschen. Für mich war das immer so: 'Alter, ich bin dumm'."
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Sarah Connor erinnert sich an eine schwere Zeit
Auch ihre Mutter Sarah Connor spricht in der Doku über diese Phase und macht deutlich, wie belastend sie für die ganze Familie war. Es habe ihr das Herz gebrochen, dass ihre Tochter sich selbst für wenig intelligent hielt. "Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Sie hat einfach nur anders gelernt", erklärt die Sängerin. Vor allem das damalige Schulumfeld habe wenig Verständnis für Legasthenie gezeigt. "Dadurch hatte sie eine ziemliche Höllenzeit", fasst Sarah Connor Summers schulische Laufbahn in Deutschland traurig zusammen.
Für Summer war klar, dass sie die Schule verlassen wollte. Connors Mann habe jedoch auf einen Abschluss bestanden. Nachdem Summers Bruder Tyler für sein Studium nach London gegangen war, war für sie schnell klar, dass sie ebenfalls nach England wollte.
Neustart in London
Der Wechsel an ein Londoner Internat mit Musikschwerpunkt wurde für die heute 19-Jährige zum Wendepunkt. Dort traf sie auf Lehrkräfte, die ihre Legasthenie ernst nahmen und den Unterricht entsprechend anpassten. Prüfungen wurden gemeinsam vorbereitet und individuelle Unterstützung gehörte zum Schulalltag.
Statt ständig an ihren Schwächen gemessen zu werden, konnte Summer endlich ihre Stärken entfalten. Vor allem in den kreativen Fächern. Sie schloss die Schule mit Schwerpunkten wie Musik, Musikproduktion und Theater ab und schuf damit die Grundlage für ihren weiteren Weg. Zwar sei der Abschluss nicht für jede Universität geeignet, wie sie selbst erklärt, für ein Musikstudium jedoch schon.
Selbstvertrauen statt Selbstzweifel
Viel wichtiger als das Zeugnis war für Summer jedoch etwas anderes. An der neuen Schule fühlte sie sich zum ersten Mal verstanden und wertgeschätzt. Das veränderte nicht nur ihren Blick auf das Lernen, sondern auch ihr Selbstbild. "Ich habe zum ersten Mal an dieser Schule das Gefühl gehabt, dass ich auch schlau bin", sagt sie heute. Mit ihrer Offenheit macht Summer Terenzi auch anderen Betroffenen Mut. Sie zeigt, wie entscheidend das richtige Umfeld sein kann und dass Legasthenie nichts über Intelligenz oder Talent aussagt.
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