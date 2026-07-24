Mutiger Schritt an die Öffentlichkeit "Form von Tourette": "Born Famous"-Star Summer Terenzi spricht erstmals über ihre Krankheit Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Summer Terenzi beim Screening der ProSieben-Doku "Born Famous". Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke

Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor, spricht in der neuen ProSieben-Doku "Born Famous" zum ersten Mal über ihre Krankheit, von der niemand etwas geahnt hat. Ein mutiger Schritt.

1 Staffel Born Famous - Fluch oder Segen? Born Famous - Fluch oder Segen? "Born Famous - Fluch oder Segen?" begleitet vier junge Menschen, die versuchen, aus dem Schatten ihrer berühmten Familien zu treten. Zwischen rotem Teppich und privaten Tränen entfaltet sich ein emotionaler Kampf um Anerkennung, Selbstbestimmung und die eigene Identität. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Born Famous - Fluch oder Segen?" setzt sich mit der Frage auseinander, wie es ist, mit prominenten Eltern aufzuwachsen. Diego Pooth, Gloria-Sophie Burkandt, Josefine Scholl und Summer Terenzi geben über mehrere Monate hinweg Einblicke in ihren Alltag, ihre Karrierepläne und ihre berühmten Familien. Auch über Mobbing, Erkrankungen und problematische Beziehungen sprechen die Promi-Kids teils sehr offen - so auch Summer Terenzi, die erstmals im Leben von ihrer Krankheit erzählt.

"Druck in meinem Kopf" Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die meist im Kindesalter beginnt - so auch bei Summer. Das Syndrom kann sich in motorischen und/oder vokalen Tics äußern - also plötzlich auftretende, wiederkehrende Bewegungen und Laute, die sich nur begrenzt kontrollieren lassen. Besonders häufig zeigen sich die ersten motorischen Tics im Bereich von Gesicht, Kopf und Hals: Betroffene blinzeln etwa auffällig, verziehen das Gesicht, zucken mit den Schultern oder drehen, neigen und rucken den Kopf. Letzteres trifft auch auf Summer zu. "Das fühlt sich so an, als hätte ich ganz viel Druck in meinem Kopf. Und durch Bewegungen entspannt sich dieser Druck", beschreibt sie die Krankheit. Die genaue Ursache von Tics ist bis heute noch nicht vollständig geklärt. Fachleute gehen von einem Zusammenspiel genetischer Veranlagung und Veränderungen in den für Bewegung und Impulskontrolle zuständigen Hirnnetzwerken aus. Stress, Aufregung oder Erschöpfung können Tics verstärken, verursachen das Tourette-Syndrom jedoch nicht. Mit Stress würden die Tics doller werden, gibt Summer zu. Sie müsse sich immer wieder selbst daran erinnern, zur Ruhe zu kommen, denn am liebsten würde sie die ganze Zeit arbeiten, sich ablenken. "Ich liebe es zu arbeiten, aber wenn ich gestresst bin, merke ich, dass meine Tics doller bin. Wenn ich auf der Bühne bin, kann ich zwischen meinen Songs nicht viel über sie reden, denn dann fangen die Tics an."

Wir haben uns richtig krass Sorgen gemacht, das kam von heute auf morgen und war extrem. Ich dachte erst, vielleicht hat sie einen Hirntumor. Sarah Connor über Tochter Summer