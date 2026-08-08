Tochter von Mehmet Scholl "Born Famous"-Star Josefine Scholl träumte von Prada und Gucci - dann folgt die herbe Absage Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Joyn Redaktion Born Famous - Fluch oder Segen? Josefine Scholl: Mehr als nur Mehmet Scholls Tochter Videoclip • 07:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Schon als Kind träumt Josefine Scholl davon, Model zu werden. Doch bei ihren ersten Castings kassiert sie eine Absage nach der anderen, auch wegen ihrer Körpergröße. Dann wendet sich das Blatt.

Killian Kerner fällt ein hartes Urteil über Josefine Scholls Model-Chancen Als Josefine Scholl vor Modedesigner Killian Kerner probelaufen soll, läuft nicht alles rund. Die Schuhe, die sie tragen soll, sind zu groß. Außerdem ist sie aufgeregt. Der "Germany's Next Topmodel"-Gastjuror bleibt völlig regungslos, was Josefine zusätzlich verunsichert. Dann fragt Kerner sie, wo sie als Model am liebsten hinmöchte. Ihre Antwort: "Am liebsten ganz nach oben, und Prada und Gucci repräsentieren." Er schweigt kurz, dann stellt er eine entscheidende Frage:

Möchtest du, dass ich Süßholz raspele, oder ehrlich bin? Kilian Kerner

Josefine Scholl überlegt nicht lange: Sie will die Wahrheit wissen. Seit sie ein Kind ist, träumt sie davon, Model zu werden. In Folge 4 von "Born Famous" erzählt die Tochter von Ex‑Fußballer Mehmet Scholl, dass nun endlich die ersten Castings für sie anstehen. Doch der Druck ist riesig, denn "es geht um alles", meint sie. Was Designer Kerner ihr dann sagt, ist ein herber Rückschlag:

Alle träumen von Prada und Gucci. Das wirst du niemals erreichen können. Kilian Kerner

Seine Begründung: "Nicht nur, weil du zu klein bist, sondern weil du einfach nicht der Typ dafür bist." Der Schock steht Josefine ins Gesicht geschrieben, als sie dem Designer zuhört. Ihre Reaktion:

Ich bin schon frustriert, aber ich muss lernen, damit umzugehen. Josefine Scholl

Folge 4 von "Born Famous" auf Joyn Ganze Folge Aktuelle Folge • Born Famous - Fluch oder Segen? Neuanfang oder Abschied? Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.08.2026 • 96 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Immer wieder bekommt Josefine zu hören, dass sie zu klein ist Josefine Scholl geht zwar noch zur Schule, ist aber nebenberuflich als Instagram-Influencerin aktiv - mit 400.000 Follower:innen. Was sie einmal werden will, wusste sie schon früh: Als kleines Mädchen schlüpfte sie heimlich in die High Heels ihrer Mutter, erinnert sie sich lachend.

Ich möchte Model werden. Ich denke wirklich, dass ich das schaffen kann. Josefine Scholl

Die 17-Jährige hat ihr Ziel klar vor Augen: Sie will bei der Berliner Fashion Week mitlaufen. Eine Setcard hat sie bereits. Wie die Fotos darauf entstanden sind, siehst du in der Doku. Aber es gibt eine Hürde für Josefine: Sie misst nur 1,67 Meter. Laufstegmodels sind in der Regel mindestens 1,75 Meter groß. Dass das ihren Traum zunichte machen kann, weiß sie selbst:

Ich weiß, dass es schwer für mich wird, weil ich so klein bin. Josefine Scholl

Trotzdem versucht sie es weiter. Ihr Vater Mehmet Scholl unterstützt sie dabei: "Ich würde dir raten, das zu machen, was dir wichtig ist!"

Das zweite Casting steht an, diesmal bei der Berliner Designerin Esther Perbandt. Josefine probiert einen Look der neuen Kollektion an, ganz in Schwarz. Aber zum zweiten Mal bekommt sie eine Absage: "Ich würde dich normalerweise nicht zu einem Casting einladen", stellt Perbandt fest. Der Grund: Josefine ist zu klein. Nach der zweiten Absage schwinden Josefines Hoffnungen, aber eine Chance hat sie noch: Sie trifft Designer Marcel Ostertag. Als er ihr eröffnet, dass er Models für die Pariser Fashion Week sucht, steigt ihre Nervosität und sie spürt plötzlich Angst. Nach dem ersten Lauf sagt er: "Ich glaube, wir brauchen eine Größe kleiner." Josefine fürchtet bereits den nächsten Korb.

Hier kommst du zur ersten Folge von "Born Famous" Ganze Folge Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 97 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Plötzlich gibt es wieder Hoffnung Doch dann kommt die Überraschung: Ostertag "kann sich gut vorstellen", mit ihr zu arbeiten. Sie müsse zwar noch üben, aber er nehme sie in die engere Auswahl für die Fashion Week auf. "Ich würde mal sagen, das klappt mit Paris", verspricht er ihr, denn er mag ihre "sonnige, offene Art". Josefine kann ihr Glück kaum fassen. Sie strahlt:

Das klingt schon fast nach einer Zusage! Josefine Scholl

Allerdings macht sie sich nun Sorgen, dass etwas dazwischenkommen könnte - auch deshalb, weil es beim anschließenden Casting in einer Modelagentur wieder nicht so glatt läuft. Dort muss sie sich erneut anhören, dass sie für High Fashion nicht groß genug ist. Wie Josefine darauf reagiert und warum ihr sowohl Killian Kerner als auch die Modelagentur-Chefin raten, lieber in die Werbung zu gehen, siehst du in der aktuellen Folge von "Born Famous".