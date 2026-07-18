Klare Worte auch von Sarah Connor "Schmerzhafte Wunde": Wie ist das Verhältnis von "Born Famous"-Star Summer Terenzi mit Papa Marc? Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Anna Tiefenbacher Summer Terenzi sorgte kürzlich mit ihrem neuen Song "Daddy Issues" für Aufsehen. Bild: picture alliance / dpa / Future Image

In der neuen ProSieben-Doku "Born Famous" zeigt Summer Terenzi sich von einer offenen, verletzlichen Seite. Sie spricht unter anderem über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater Marc.

"Meine Mama ist meine beste Freundin" In der neuen Doku-Reihe "Born Famous" erzählt Summer, dass ihre Mutter Sarah Connor ihre beste Freundin sei. Sie wisse, dass das komisch klinge, aber es sei nun einmal so, lacht Summer Terenzi. Im Laufe der Doku wird klar: Sarah Connor ist für ihre Tochter der Fels in der Brandung. Die beiden sind unzertrennlich, haben jede Menge Spaß miteinander, können aber auch über ernste Themen sprechen. Über Summers mentale Gesundheit zum Beispiel, aber auch über ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater Marc Terenzi. In der Doku sagt Sarah über ihren Ex-Mann:

Für eine Tochter ist es schwer zu verstehen, wenn ein Vater so wenig präsent ist, so wenig Interesse an ihrem Leben zeigt. Sarah Connor

Summer bezeichnet sich selbst als "Mamakind" und machte Sarah Connor 2023 in einem emotionalen Beitrag eine Liebeserklärung: "Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin, Mama. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." In diesem Jahr begleitete sie ihre Mutter nicht nur auf Tour, sondern stand als Voract auch selbst auf der Bühne. Dass sie musikalisch in Sarah Connors Fußstapfen treten möchte, daraus macht Summer keinen Hehl.

"Born Famous" läuft am 16. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn Ganze Folge Aktuelle Folge • Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 97 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der abwesende Vater Knapp zwei Jahre nach Summers Geburt im Jahr 2006 trennten sich Marc Terenzi und Sarah Connor. Aus der Ehe stammt neben Summer auch ihr zwei Jahre älterer Bruder Tyler. "Mich beschäftigen viele Sachen mit meinem Dad, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel, dass es nicht immer einfach war zwischen uns", gibt Summer zu. Auch wenn sie ihren Vater und ihre Familie niemals googeln würde, bekomme sie dennoch die negativen Schlagzeilen zu Ohren. Marc Terenzi sprach in den vergangenen Jahren offen über seine Alkohol- und Drogenprobleme und vermittelte zuletzt den Eindruck, sein Leben wieder im Griff zu haben. Das Verhältnis zu seiner Tochter scheint dennoch belastet zu sein: Summer äußerte sich vor Kurzem auf Instagram kritisch über ihren Vater und warf ihm vor, seinen väterlichen Pflichten nicht nachzukommen. In der Doku-Serie "Born Famous" wird klar, wie angespannt das Verhältnis der beiden ist. Er würde ja aktuell überall erzählen, er wolle alles anders und besser machen, deshalb wolle sie einfach mal nachfragen, ob das stimmt, so Sarah Connor zu ihrer Tochter. Sarah will wissen: "Wie ist es denn mit Dad, hast du was gehört von ihm?" Summer entgegnet: "Well... selten." Sarah ergänzt: "Also nicht." Daraufhin gibt Summer zu: "Nicht viel." Sarah Connor findet deutliche Worte: "Das ganze Thema mit ihrem leiblichen Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle, für unsere ganze Familie, ehrlich gesagt. Weil wir es seit vielen Jahren auch so tragen und wir da nie öffentlich drüber gesprochen haben. Er war nicht am Start, er war bei keinem Elternabend und er hat auch nie irgendeinen Pfennig für sie bezahlt, geschweige denn nach einem Zeugnis gefragt oder mal zum Geburtstag aufgetaucht. Das ist schwierig. Es ist auch für mich heute noch schwer, darüber zu sprechen."

Hier erfährst du mehr über Summer Terenzi Videoclip SAT.1-Frühstücksfernsehen Summer Terenzi: "Ich will auch berühmt werden!" Verfügbar auf Joyn Videoclip • 04:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Narzisst, der nie Kinder wollte In ihrem Song "Daddy Issues" findet Summer klare Worte für ihren abwesenden Vater. Er sei ein Narzisst, der nie Kinder haben wollte und dem seine Geliebten immer wichtiger gewesen seien. Dennoch macht sie auch Zugeständnisse: "Er ist Teil meiner Familie, und das wird immer so sein. Und ich will nicht irgendwann bereuen, dass ich ihn aus meinem Leben geschnitten habe." Trotzdem habe sie ein Recht auf ihre Wut, erinnert Mama Sarah sie. Und der lässt Summer zunehmend freien Lauf. Nachdem Marc auf ihren Song "Daddy Issues" mit einer öffentlichen Entschuldigung reagiert, schreibt sie: "Wow, Papa, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein reumütiger Vater du angeblich bist. Schwachsinn!! Du schiebst alles auf deine Sucht, aber du bist doch angeblich seit einem Jahr nüchtern! Warum bist du dann trotzdem nicht für mich da? Ich habe diesen Song nicht als Einladung für dich geschrieben, daraus noch Aufmerksamkeit zu ziehen. Du redest von zweiten Chancen? Seit 17 Jahren gebe ich dir Chancen, endlich dieser Vater zu sein! Ich habe dir verziehen und gehofft, dass du für mich da sein würdest. Wieder und wieder. Unzählige Male hast du mich enttäuscht. Du warst an meinem ersten Schultag nicht da, Papa, und an meinem letzten auch nicht. Du warst NIE da. Aber in der Boulevardpresse und im Fernsehen bist du bei jeder Gelegenheit zu sehen - anstatt HIER für mich da zu sein. Ich bin deswegen seit Jahren in Therapie und versuche, deine Ablehnung zu akzeptieren. Also lass deinen bescheuerten Song bitte in deinen Entwürfen und ändere stattdessen endlich wirklich etwas an dir selbst." Gut, dass Summer eine Therapeutin hat, mit der sie über ihre Gefühle sprechen kann - und dass Mama Sarah immer ein offenes Ohr für sie hat. Summer beweist, dass sie eine starke Frau ist und scheint auf einem guten Weg zu sein.