Was läuft denn da?
Fans überrascht: Gibt es ein Liebes-Comeback zwischen "Promi-Büßen"-Star Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu?
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Seit der Trennung zwischen Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic herrscht zwischen den beiden Eiszeit. Doch haben sich die beiden etwa wieder versöhnt? Auf Instagram sorgen sie jetzt für Spekulationen.
Das große Promi-Büßen
Das große Promi-Büßen
Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?
Rosenkrieg nach der Trennung
In der vergangenen Staffel von "Temptation Island V.I.P" kam es zwischen Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic zum Eklat. Weil sich der Unternehmer dermaßen respektlos gegenüber seiner Verlobten verhalten hatte, trennte sich die Influencerin beim letzten Lagerfeuer von ihm. Danach lieferten sich die beiden eine Schlammschlacht auf Social Media.
Vor wenigen Wochen zogen die beiden dann gemeinsam in die "Prominent getrennt"-Villa. Doch auch dort näherten sich die beiden nicht wirklich an - im Gegenteil. Bei einer gemeinsamen Aussprache warf Aleks sogar ein Glas nach seiner Ex-Verlobten. Dafür muss er sich in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" sicherlich auch noch vor Olivia Jones verantworten.
Liebes-Reunion bei Aleks und Vanessa?
Umso überraschender dürfte für viele Fans nun Tessa Bergmeiers neuester Instagram-Post sein. In ihrer Story zeigte sich die Ex-GNTM-Kandidatin zusammen mit ihren "Prominent getrennt"-Kolleg:innen. Dabei fällt vor allem eins auf: Vanessa sitzt Aleks direkt gegenüber!
Kein Wunder also, dass die Fans direkt spekulierten, ob zwischen den beiden womöglich wieder was läuft. Unter einem auf Tiktok geteilten Screenshot häufen sich die Kommentare. Während einige Fans glauben, dass sie womöglich wieder ein Paar sind, vermuten andere, dass es sich bei dem gemeinsamen Abendessen um ein Pflichtprogramm gehandelt habe. "Die waren in der Gruppe essen. Vermutlich wollten beide nicht die Spielverderber sein und haben sich geduldet", schrieb etwa ein:e Nutzer:in.
Auch Tessa Bergmeier, Verfasserin des Postings, äußerte sich nach den negativen Schlagzeilen. "Wir waren alle in demselben Hotel und haben natürlich miteinander zu Abend gegessen, weil alle Hunger hatten. Kann man auch unschwer erkennen, dass alle noch die Spielkleidung anhaben. Manche sollten sich echt mal zusammenraffen, was sie da von sich geben", meinte sie.
Ob zwischen Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic also tatsächlich wieder Frieden herrscht, bleibt abzuwarten. Bislang haben sich die beiden noch nicht dazu geäußert.
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