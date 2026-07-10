"Promi-Büßen“-Star hat Konter parat "Hat ChatGPT ihn nicht verbessert?" Aleks Petrovic weist KI-Spott über Kinderbuch zurück Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Aleksandar Petrovic hat ein Kinderbuch namens "Baddie" veröffentlicht. Bild: STAR-MEDIA

Ein grammatikalischer Fehler in einem Kinderbuch von Aleks Petrovic sorgt im Netz für Spott. Der "Promi- Büßen"-Star reagiert schlagfertig auf den Vorwurf.

"Promi-Büßen“-Star Aleks Petrovic hat mit seinem Kinderbuch "Baddie" unerwartet Kritik auf sich gezogen. Auslöser war ein TikTok-Clip, den seine Reality-TV-Kollegin Georgina Fleur veröffentlicht hatte. Darin ist zu sehen, wie Petrovic das Buch an ihre kleine Tochter verschenkt und gemeinsam mit ihr durch die bunten Seiten blättert. Du möchtest dich schon mal einstimmen und sehen, was Aleks in Staffel 5 von "Das große Promi-Büßen" erwartet? Alle bisherigen Folgen findest du kostenlos auf Joyn zum Streamen.

Peinlicher Textfehler: Insta-Community macht sich über Aleks Petrovic lustig Besonders im Fokus stand dabei die letzte Seite des Buches. Dort wird die Botschaft der Geschichte zusammengefasst. Petrovic erklärt in dem Clip die Moral so: "Dass man auch mal 'Nein' sagen kann, dass man auch mal für sich einstehen kann, dass man kein Mitläufer sein muss." Genau an dieser Stelle entdeckten Zuschauer:innen jedoch einen auffälligen sprachlichen Fehler. In den Kommentaren wurde vor allem ein Satz aus dem Buch geteilt: "Sei selbstbewusst und geh deinen eigenen Weg geht." Viele Nutzer:innen reagierten mit Spott auf den Schnitzer. Ein User schrieb: "Das ist so witzig", ein anderer fragte: "Hat ChatGPT ihn nicht verbessert?" Ein Dritter kommentierte: "Dieser Typ merkt es wirklich nicht."

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Petrovic weist KI-Vorwürfe zurück Inzwischen hat sich Aleks Petrovic selbst zu der Kritik geäußert. Auf Instagram repostete er einen Beitrag von "Promiflash" und machte deutlich, dass er die Aufregung für überzogen hält. Seine Stellungnahme fiel dabei klar aus: "An alle Experten: 1.) Bei dem Exemplar, welches Georgina Fleur erhalten hat, handelt es sich um einen Prototypen (die Endversion ist lange korrigiert)." Mit einem zweiten Punkt reagierte Petrovic auch direkt auf die Häme rund um den möglichen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Er schrieb: "2.) Ist dies der klare Beweis, dass das Buch nicht von ChatGPT verfasst wurde. Andernfalls wäre dieser Fehler nie passiert." Damit versuchte der 35-Jährige, die Debatte umzudrehen und den Fehler als Hinweis auf ein menschlich geschriebenes Buch darzustellen. Ob Aleks bezüglich seines Kinderbuches trotzdem bald etwas zu beichten hat? Staffel 5 von "Das große Promi-Büßen" mit dem Reality-Star siehst du ab kommendem Herbst kostenlos auf Joyn. Alle bisherigen Staffeln findest du ebenfalls kostenlos auf Joyn zum Streamen.