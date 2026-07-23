Liebesgerüchte
"Das große Promi-Büßen": Jetzt spricht Georgina Fleur Klartext über Aleks Petrovic
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Hat es zwischen Georgina Fleur und Aleks Petrovic nach den Dreharbeiten von "Das große Promi-Büßen" wirklich gefunkt? Nachdem die Gerüchte immer lauter wurden, stellt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt selbst einiges klar.
Kaum war "Das große Promi-Büßen" abgedreht, brodelte die Gerüchteküche. Ausgerechnet Georgina Fleur und Aleks Petrovic wurden plötzlich als mögliches neues Reality-Paar gehandelt. Auslöser war unter anderem eine gemeinsame Instagram-Story nach dem Ende der Produktion. Jetzt erklärt Georgina im bekannten Podcast "Blitzlichtgewitter", was tatsächlich dahintersteckt.
So entstanden die Spekulationen
Der Auslöser war eine gemeinsame Instagram-Story, die Georgina Fleur kurz nach dem Ende der Dreharbeiten veröffentlichte. Darauf war sie zusammen mit Aleks Petrovic und einer weiteren Kandidatin zu sehen. Dass daraus wenig später Liebesgerüchte entstehen würden, habe sie damals überhaupt nicht erwartet.
Einen wichtigen Grund nennt die 36-Jährige selbst: Während der Produktion des Formats hatten die Teilnehmer weder Zugriff auf ihre Handys noch auf die aktuelle Berichterstattung. Deshalb sei ihr gar nicht bewusst gewesen, welche Schlagzeilen rund um Aleks Petrovic außerhalb der Show kursierten. Die Instagram-Story habe sie nach eigenen Angaben daher nicht veröffentlicht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern lediglich, um den Moment nach den Dreharbeiten mit ihrem Mitstreiter zu teilen.
Als ich die Story hochgeladen habe, wusste ich gar nicht, was bei dem im privaten Leben so abgeht.
Zwar habe Aleks Petrovic den anderen Kandidat:innen einiges erzählt und auch seine "Runde der Schande" im Format sei bekannt gewesen. Was außerhalb der Show über ihn berichtet wurde, habe Georgina Fleur zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht gewusst. Für die 36-Jährige sei eine gemeinsame Instagram-Story daher völlig unproblematisch gewesen.
Das große Promi-Büßen
Das große Promi-Büßen
Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?
Georgina Fleur: "Ich weiß auch nicht, woher das kommt"
Im Netz wurde anschließend sogar darüber spekuliert, Georgina und Aleks hätten sich nach den Dreharbeiten näher kennengelernt oder sogar geküsst. Diese Behauptungen weist Georgina entschieden zurück.
Ich weiß gar nicht, wo die Gerüchte herkommen.
Sie betont außerdem: "Ich war auch überhaupt nicht mit dem am Strand oder so. Das ist ja von vorne bis hinten irgendwie alles erfunden und zusammengedichtet." Für sie sei deshalb nicht nachvollziehbar, wie diese Geschichten überhaupt entstanden seien.
Die Moderatoren des Podcasts sprechen die Reality-TV-Bekanntheit anschließend gleich zweimal direkt auf einen möglichen Kuss mit Aleks Petrovic an. Eine eindeutige Antwort bleibt Georgina Fleur jedoch schuldig und weicht den Fragen geschickt aus.
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Über Aleks möchte sie nicht urteilen
Ob Aleks Petrovic grundsätzlich ihr Typ sei oder sie sich mehr vorstellen könne? Auch darauf antwortet Georgina eher zurückhaltend. Sie erklärt, dass sich Menschen in einem Reality-Format unter besonderen Bedingungen kennenlernen. Wer sich gut versteht und wer nicht, gehört schließlich auch zur Geschichte der Sendung.
Deshalb will sie bewusst nicht zu viel verraten, um den Zuschauer:innen nichts vorwegzunehmen. Ebenso wenig möchte sie Aleks anhand der Berichte über sein Privatleben bewerten. Sie macht deutlich, dass sie ihn in einer Ausnahmesituation kennengelernt hat und sich deshalb kein Urteil über vergangene Ereignisse anmaßen will.
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Für Georgina ist die Sache eindeutig
Auch wenn die Gerüchte in den vergangenen Tagen immer wieder die Runde machten, lässt Georgina Fleur am Ende keinen Zweifel daran, wie sie die Situation sieht: Zwischen ihr und Aleks Petrovic ist keine Romanze entstanden. Die gemeinsamen Bilder nach den Dreharbeiten sind für sie lediglich eine Momentaufnahme nach einer intensiven Zeit gewesen - nicht der Beginn einer Liebesgeschichte.
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