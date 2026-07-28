"Für das, was er mir angetan hat"
Rache beim "Promi-Büßen": Melissa Heitmann will Ex Marwin Klute leiden sehen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die beiden Reality-Stars Marwin Klute und Melissa Heitmann liefern sich seit ihrer Trennung einen Rosenkrieg. Dass ihr Ex Marwin bald Kandidat bei "Das große Promi-Büßen" ist, erfüllt Melissa mit Vorfreude.
"Das große Promi-Büßen": Das sagt Melissa zu Marwin Klutes Teilnahme
Marwin Klute muss sich warm anziehen. Als eine:r der neuen Kandidat:innen tritt der Reality-Star bei "Das große Promi-Büßen" an und muss damit rechnen, in der "Runde der Schande" von Olivia Jones die Leviten gelesen zu bekommen.
Das große Promi-Büßen
Das große Promi-Büßen
Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?
Ansatzpunkte gäbe es für die Moderatorin genug: Marwin Klute sorgte mit frauenfeindlichen Sprüchen bei "Temptation Island VIP" für einen Skandal. Doppelmoral wurde ihm vorgeworfen, weil er seine Ex Melissa zwar monatelang öffentlich dafür kritisiert hatte, dass sie auf der Plattform OnlyFans aktiv war, sich genau dort dann aber selbst präsentierte.
"Jeder kriegt das, was er verdient"
Mit Vorfreude blickt Melissa nun seiner Teilnahme am "Promi-Büßen" entgegen. In einem Instagram-Clip für den Podcast "Blitzlichtgewitter" macht sie sich darüber lustig, dass Muskelmann Marwin als seine größte Sorge angegeben habe, dass er in dem Format Muskelmasse verlieren könnte, weil er nicht genug zu essen bekomme.
Das sei eine "toxische maskuline Aussage" an der falschen Stelle, die einfach "total dumm" sei, kritisiert Melissa und ätzt: Marwins größte Angst müsste vielmehr sein, "dass er von Olivia Jones so fertiggemacht wird, für das, was er mir angetan hat".
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Muskelmasse zu verlieren, sei nur "ein ganz kleiner Teil" davon, wovor er Sorge haben sollte. Auch mit Blick auf den gefürchteten Latrinendienst der Kandidat:innen beim "Promi-Büßen" stichelt Melissa:
Ich glaube ganz fest an Karma, dazu muss ich gar nicht mehr sagen. Jeder kriegt das, was er verdient.
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Melissa Heitmann in Staffel 1 von "Good Luck Guys"
In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.
Kandidat:innen und Start der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen"
Neben Marwin Klute gehören unter anderen auch diese Promis zum spannenden Cast des Reality-Formats: die umstrittene Momfluencerin Annamiltina, der "maskuline Mann" Aleks Petrovic und das Reality-TV-Urgestein Georgina Fleur.
Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" siehst du ab Herbst 2026 natürlich kostenfrei auf Joyn.
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