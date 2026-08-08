Familienleben
"Das große Promibacken"-Star Arabella Kiesbauer gesteht über ihre Kinder: "Lieben und hassen uns"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Bei "Das große Promibacken" zeigte sich Arabella Kiesbauer zuletzt von ihrer süßen Seite. Privat beschäftigt die Moderatorin gerade ein ganz anderes Thema: Während Tochter Nika ihren nächsten großen Schritt macht, erlebt sie mit Teenager-Sohn Neo eine besonders intensive Phase.
Spezielle Beziehung: Arabella Kiesbauer mit Sohn Neo
Liebe, Streit, Tränen - und kurz darauf wird wieder geschmust: Im Hause Kiesbauer liegen extreme Gefühle derzeit besonders nah beieinander. Arabella Kiesbauers Sohn Neo ist 15 Jahre alt und mitten in der Pubertät. Eine Zeit, die auch für die Moderatorin einige Herausforderungen bereithält.
Dabei verbindet Mutter und Sohn offenbar besonders viel. Gerade ihre Ähnlichkeit scheint allerdings dafür zu sorgen, dass es zwischen den beiden auch mal ordentlich knirscht.
Mein Sohn und ich sind uns sehr ähnlich. Die Liebe ist groß, aber momentan ist es auch ein bisschen schwierig.
Mit seinen 15 Jahren steckt Neo gerade mitten in der Pubertät.
Wir lieben und wir hassen uns momentan und wir streiten und schmusen.
Und weiter: "Es ist alles sehr eng beieinander“, erzählt Kiesbauer lachend im Interview mit dem Magazin "Gala".
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Auf Tochter Nika ist Arabella Kiesbauer sehr stolz
Während Neo mitten in seiner Teenagerzeit steckt, beginnt für seine ältere Schwester Nika bereits ein neuer Lebensabschnitt. Die 18-Jährige hat ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen - und das gleich mit zwei Abschlüssen. Für ihre Mutter ist das ein Grund, mächtig stolz zu sein.
Sie ist wahnsinnig gescheit. Sie ist wirklich 'the brain' - sie hat zwei Abis gemacht.
Die Moderatorin ergänzt: "Sie hat das französische Baccalauréat gemacht und die österreichische Matura dazu, also sie hat wirklich was im Kopf. Sie fängt jetzt auch gleich mal mit zwei Studiengängen an, damit ihr nicht langweilig wird. Einer für den Kopf und einer fürs Herz", schwärmt Kiesbauer.
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Tochter Nika bleibt vorerst noch zu Hause
Der Schulabschluss bedeutet allerdings nicht, dass Nika sofort ihre Koffer packt und das Elternhaus verlässt. Darüber dürfte sich vor allem ihre Mutter freuen. Denn Kiesbauer macht keinen Hehl daraus, dass sie ihre Kinder gerne um sich hat. Ganz ohne Auszug soll es auf Dauer aber natürlich nicht gehen:
Ich hoffe, sie wird irgendwann ausziehen.
Die 57-Jährige glaube zwar nicht, dass es förderlich sei, bis zum Alter von 40 Jahren im Elternhaus zu leben. Gleichzeitig würde sie ihre Tochter gern noch eine Weile bei sich haben. Sie selbst bezeichnet sich als fürsorgliche Mutter und "Glucke".
Damit stehen im Hause Kiesbauer gleich zwei Veränderungen an: Während Nika immer selbstständiger wird und ihren Weg ins Studium startet, steckt Neo in der Pubertät. Für Arabella Kiesbauer bedeutet das offenbar vor allem eines: loslassen, begleiten - und zwischendurch auch mal streiten und wieder schmusen.
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