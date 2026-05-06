Hochzeitsglück
"Traumschiff"-Star Christine Neubauer hat geheiratet – so emotional war ihr großer Tag
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Überraschung auf Mallorca: "Traumschiff - Uruguay"-Star Christine Neubauer hat ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben. Seit Jahren gehen beide gemeinsam durchs Leben – jetzt ist ihre Liebe offiziell besiegelt. Was sie selbst über ihre Beziehung sagen, gibt einen seltenen Einblick.
"Das Traumschiff" im ZDF
Schauspielerin Christine Neubauer hat geheiratet. Wie die Zeitschrift "BUNTE" berichtet, gab sie ihrem Lebensgefährten, dem chilenischen Fotografen José Campos, auf Mallorca das Jawort – im kleinen Kreis der Familie.
Christine Neubauer: Klare Worte zur Liebe
Am Tag der Hochzeit fand Campos gegenüber "BUNTE" emotionale Worte:
"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe." Auch Neubauer selbst beschreibt ihre Gefühle sehr direkt:
Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich.
Was ihre Beziehung ausmacht
In einem Interview sprach die gebürtige Münchnerin bereits zuvor über ihre Partnerschaft: "Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe basierend auf einer großen Liebe." Sie ergänzt:
Es gibt schon auch mal Diskussionen, aber die berühren nie unsere tiefen Gefühle füreinander.
Auch das Zusammenspiel ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten bewertet sie positiv. Gegenüber der Zeitschrift "Meins" erklärte sie, bei ihnen träfen bayerische Gemütlichkeit und südamerikanisches Temperament aufeinander – eine Mischung, die sie selbst als "positives Dynamit" beschreibt. Ihre Beziehung sei von viel Leidenschaft geprägt, auch wenn es gelegentlich lebhafte Diskussionen gebe.
"Traumschiff"-Star: "Wir sind überglücklich"
Kurz nach der Trauung teilten beide noch einmal ihre Gefühle und machten deutlich, wie viel ihnen dieser Schritt bedeutet. Die Hochzeit habe ihre ohnehin tiefe Verbindung noch einmal spürbar verstärkt. Sie sehen sich als "Seelenverwandte", die nun auch offiziell als Ehepaar verbunden sind – und beschreiben sich selbst als überglücklich.
Neubauer und Campos sind seit 2011 ein Paar und leben gemeinsam auf Mallorca. Kennengelernt haben sie sich bereits 2008 bei einem Fotoshooting in Chile, zusammen kamen sie allerdings erst einige Jahre später.
Ihre Beziehung gilt als bodenständig und stabil – größere öffentliche Konflikte sind nicht bekannt. Auch schwierige Zeiten haben sie gemeinsam gemeistert: 2022 verlor Campos beide Eltern an Krebs. Während der Pandemie konnte er nicht bei ihnen sein. Neubauer stand ihm in dieser Zeit eng zur Seite.
Mehr entdecken
"Schönstes Kapitel"
Alessia Herren hat ihr zweites Kind bekommen: So heißt ihr Sohn
"Tote Hose"
"Schadenfreude": So reagiert Iris Katzenberger auf die Trennung von Ex-Mann Peter Klein
Zwischen Karriere und Gesundheit
Nina Chuba verrät: Darum ist sie in Therapie
Interview
Fritz Karl privat: Davon bekommt er schlechte Laune
Liebes-Geständnis
Coach Mark Forster war in Sarah Connor verliebt - so brutal war ihre Reaktion
Erkennst du sie wieder?
"Schloss Einstein": Diese Schauspieler:innen sind danach durchgestartet
Früher GNTM, heute Schlager-Königin
Wie Isi Glück zum "Ballermann"-Star wurde
Geschickte Selbstvermarktung
Isi Glück: Von Miss Germany zur Malle-Millionärin - So viel verdient sie heute
Film-Legende starb mit 95
Stars nehmen Abschied von "Kir Royal"-Legende Mario Adorf