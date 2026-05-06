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Hochzeitsglück

"Traumschiff"-Star Christine Neubauer hat geheiratet – so emotional war ihr großer Tag

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Christine Neubauer und José Campos sind seit vielen Jahren ein Paar – jetzt haben sie auf Mallorca geheiratet.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre

Überraschung auf Mallorca: "Traumschiff - Uruguay"-Star Christine Neubauer hat ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben. Seit Jahren gehen beide gemeinsam durchs Leben – jetzt ist ihre Liebe offiziell besiegelt. Was sie selbst über ihre Beziehung sagen, gibt einen seltenen Einblick.

"Das Traumschiff" im ZDF

Schauspielerin Christine Neubauer hat geheiratet. Wie die Zeitschrift "BUNTE" berichtet, gab sie ihrem Lebensgefährten, dem chilenischen Fotografen José Campos, auf Mallorca das Jawort – im kleinen Kreis der Familie.

Christine Neubauer: Klare Worte zur Liebe

Am Tag der Hochzeit fand Campos gegenüber "BUNTE" emotionale Worte:
"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe." Auch Neubauer selbst beschreibt ihre Gefühle sehr direkt:

Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich.

Christine Neubauer

Was ihre Beziehung ausmacht

In einem Interview sprach die gebürtige Münchnerin bereits zuvor über ihre Partnerschaft: "Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe basierend auf einer großen Liebe." Sie ergänzt:

Es gibt schon auch mal Diskussionen, aber die berühren nie unsere tiefen Gefühle füreinander.

Christine Neubauer

Auch das Zusammenspiel ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten bewertet sie positiv. Gegenüber der Zeitschrift "Meins" erklärte sie, bei ihnen träfen bayerische Gemütlichkeit und südamerikanisches Temperament aufeinander – eine Mischung, die sie selbst als "positives Dynamit" beschreibt. Ihre Beziehung sei von viel Leidenschaft geprägt, auch wenn es gelegentlich lebhafte Diskussionen gebe.

"Traumschiff"-Star: "Wir sind überglücklich"

Kurz nach der Trauung teilten beide noch einmal ihre Gefühle und machten deutlich, wie viel ihnen dieser Schritt bedeutet. Die Hochzeit habe ihre ohnehin tiefe Verbindung noch einmal spürbar verstärkt. Sie sehen sich als "Seelenverwandte", die nun auch offiziell als Ehepaar verbunden sind – und beschreiben sich selbst als überglücklich.

Neubauer und Campos sind seit 2011 ein Paar und leben gemeinsam auf Mallorca. Kennengelernt haben sie sich bereits 2008 bei einem Fotoshooting in Chile, zusammen kamen sie allerdings erst einige Jahre später.
Ihre Beziehung gilt als bodenständig und stabil – größere öffentliche Konflikte sind nicht bekannt. Auch schwierige Zeiten haben sie gemeinsam gemeistert: 2022 verlor Campos beide Eltern an Krebs. Während der Pandemie konnte er nicht bei ihnen sein. Neubauer stand ihm in dieser Zeit eng zur Seite.

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