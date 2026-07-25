Uralter Stammbaum "Der Alte"-Star Sidonie von Krosigk: Aus dieser adeligen Familie kommt sie Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Szene aus "Der Alte": Sidonie von Krosigk spielt in der beliebten ZDF-Serie Rechtsmedizinerin Dr. Luisa Geiger, neben das Wappen der Adelsfamilie Krosigk. Bild: ZDF / Barbara Bauriedl

Als Kinderstar wurde sie bekannt, ihr Erfolg hält bis heute an. Sidonie von Krosigk gehört seit 2023 zum Ensemble der ZDF-Krimiserie "Der Alte". Weniger bekannt ist, dass die Schauspielerin zu einer traditionsreichen deutschen Adelsfamilie gehört.

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Adlige Herkunft mit langer Geschichte Ganz überraschend ist es nicht, dass Sidonie von Krosigk adlige Wurzeln hat. Schon ihr besonderer Nachname verrät, dass sie dem Adelsgeschlecht von Krosigk entstammt. Die Familie gehört zum historischen Uradel und ihr Stammbaum ist seit Jahrhunderten dokumentiert. Trotz dieses Hintergrunds steht für die Schauspielerin ihre Abstammung nie im Vordergrund. Stattdessen überzeugt sie seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Rollen in Film, Fernsehen und auf der Theaterbühne. Nach ihrem frühen Erfolg mit nur 13 Jahren als "Bibi Blocksberg" gelang ihr der Übergang zu Erwachsenenrollen, ohne dauerhaft auf einen bestimmten Typ festgelegt zu werden.

Der Start ihrer Laufbahn erfolgte allerdings, als sie erst sieben Jahre als war. Für "Die Rache der Carola Waas" stand sie das erste Mal vor der Kamera. Ein Jahr später ergatterte sie ihre erste Hauptrolle in "Verschwinde von hier".

Erfolgreich in "Der Alte" Heute kennt man Sidonie von Krosigk unter anderem aus der ZDF-Krimiserie "Der Alte". Dort gehört zu zum wiederkehrenden Ensemble die den Kern der traditionsreichen Reihe bilden. Die Serie zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschen Krimi-Formaten und bietet ihrem Publikum packende Geschichten mit vielschichtigen Charakteren. Mit ihrer ruhigen und natürlichen Spielweise fügt sich von Krosigk nahtlos in den Cast ein. Als Gerichtsmedizinerin Dr. Luisa Geiger tritt sie immer wieder in Erscheinung. Die Münchnerin hat den Sprung vom Kinderstar zur etablierten Schauspielerin schon vor langer Zeit mühelos geschafft.

Als "Bibi Blocksberg" wurde Sidonie von Krosigk berühmt. Rund 20 Jahre später arbeitet sie immer noch erfolgreich als Schauspielerin. Bild: United Archives

Gastrollen in Serien Auch Fans von Serien dürften Sidonie von Krosigk kennen. Sowohl in "Die Bergretter", "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops" oder "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" übernimmt sie regelmäßig Rollen. Ihr scheint die Abwechslung und das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Genres sowie unterschiedlichen Charakteren Spaß zu machen. In "Sturm der Liebe" etwa spielte sie rund drei Monate lang die Rolle der Küchenchefin Magda Mittermeier. "Magda bastelt gewitzt an ihrer Karriere. Sie gelangt durch etwas Trickserei, kombiniert mit ihrer unerschrockenen und positiven Art, in die Position der Küchenchefin. Nun muss sie beweisen, dass sie diese Rolle auch ausfüllen kann", sagte von Krosigk damals über ihre Rolle der "Gala".

Glücklich verheiratet abseits des Rampenlichts Privat hält Sidonie von Krosigk ihr Leben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch, dass sie seit Sommer 2016 verheiratet ist. Ihr Ehemann arbeitet als Arzt, hat also keinen Beruf in der Unterhaltungsbranche. "Mein Mann ist Arzt, und das finde ich ganz erfrischend. Man spricht auch mal über andere Themen als das Schauspielern", verriet sie in einem Interview mit "Bunte". Ganz fremd ist ihm ihre Arbeit dennoch nicht. Während ihrer Zeit am Theater in Ulm besuchte er mehrere ihrer Aufführungen und unterstützte sie bei ihren Projekten. Auch im Alltag ergänzen sich die beiden offenbar gut. Beim gemeinsamen Kochen übernimmt ihr Mann häufig den Herd, während sie lieber einkauft und schnippelt.

Für mich gibt es nichts Schöneres, als Freunde und Familie am Abend an einer vollen Tafel sitzen zu haben. Sidonie von Krosigk

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Mit ihrer Mischung aus langjähriger Schauspielerfahrung, Bodenständigkeit und einer bemerkenswerten Familiengeschichte gehört Sidonie von Krosigk trotz ihres jungen Alters seit mittlerweile fast 30 Jahren zum deutschen Fernsehen. Die Schauspielerin zeigt, dass nicht ein berühmter Familienname oder adlige Wurzeln über eine Karriere entscheiden, sondern vor allem Talent, Vielseitigkeit und die Fähigkeit, das Publikum über Jahrzehnte zu begeistern.